El Black Friday 2025 ya aparece en el radar de consumidores y comercios argentinos. El evento, que nació en Estados Unidos y se expandió a todo el mundo, se celebrará el viernes 28 de noviembre, aunque muchas tiendas extenderán los descuentos durante todo el fin de semana.

Las principales cadenas de retail anticipan ofertas agresivas en electrónica, celulares, TV, electrodomésticos y videojuegos, mientras que el sector indumentaria y belleza también planea promociones destacadas. En paralelo, agencias de turismo y aerolíneas lanzarían campañas especiales para compras online.

Cómo aprovechar mejor el Black Friday

Comparar precios antes del evento para detectar descuentos reales.

Activar alertas en tiendas online.

Comprar con cuotas si están disponibles y resultan convenientes.

Revisar políticas de cambios y devoluciones para evitar sorpresas.

Considerar herramientas de pago digital que suelen sumar reintegros.

En Argentina, el Black Friday suele funcionar como anticipo de las compras navideñas y como una oportunidad para adelantar regalos o renovar productos a precios más bajos.