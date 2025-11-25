Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Boca de Río Gallegos confirmó la firma de un Convenio de Cooperación Deportiva con Comunicaciones, entidad con fuerte tradición en el ascenso argentino. El acuerdo, rubricado en la capital santacruceña por los presidentes Ricardo Suárez (Boca RG) y Ezequiel Segura (Comunicaciones), fijó como objetivo central la proyección de jugadores de las divisiones inferiores del club riogalleguense hacia el fútbol metropolitano.

Según se estableció en el documento, Boca enviará dos veces al año un grupo de futbolistas de categorías infantiles y juveniles para participar de jornadas de prueba y observación en el predio que Comunicaciones posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serán concentraciones específicas, diseñadas para que los cuerpos técnicos del club porteño puedan evaluar rendimiento, condiciones físicas y potencial de crecimiento de los chicos que viajen desde Santa Cruz.

Por su parte, Comunicaciones se comprometió a aportar infraestructura, canchas, utilería y equipos de trabajo profesional para el desarrollo de las pruebas. La institución también pondrá a disposición entrenadores, preparadores físicos y coordinadores de inferiores, de modo de garantizar que cada jornada tenga el mismo formato y exigencia que los habituales filtros de captación que realiza el fútbol metropolitano.

En cuanto a la logística, el convenio estableció que los futbolistas que participen de cada viaje asumirán los gastos de traslado y estadía, mientras que Boca Río Gallegos tendrá a su cargo la organización general: armado de las delegaciones, comunicación con las familias, cronogramas de entrenamientos y coordinación con el departamento de fútbol amateur de Comunicaciones.

“Es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes puedan mostrarse y crecer, con el respaldo de una institución de renombre en las divisiones formativas del fútbol argentino”, expresó Ricardo Suárez tras la firma del convenio, al remarcar el valor que tiene para un club del sur del país establecer puentes formales con entidades de la Capital Federal.

El acuerdo también fue presentado puertas adentro como una herramienta para fortalecer el sentido de pertenencia. La idea de la dirigencia xeneize de Río Gallegos es que los chicos se formen en el club, compitan en la Liga local y, llegado el momento, tengan una vía concreta para mostrarse ante captadores profesionales sin necesidad de romper el vínculo con la institución que los vio crecer.