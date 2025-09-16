Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con casi un mes por delante, Boca RG transita una preparación ordenada para su 80° aniversario (12 de octubre). El presidente Ricardo Suárez y el tesorero Claudio Matulich visitaron los estudios de LU12 AM680 para repasar las obras realizadas, los proyectos en marcha y los detalles de la fiesta que reunirá a socios, exjugadores y vecinos. “Este 12 de octubre el club cumple 80 años. Estamos con una comisión armada, buena cantidad de socios y muchas disciplinas. Siempre haciendo cosas para los socios y nuestros jugadores“, dijo Suárez.

Ricardo Suárez, Boca RG.

En infraestructura, el club completó el recambio de luminarias a LED en gimnasios y SUM, renovó instalación eléctrica y pisos, y cerró el frente de la cancha ubicada en la Avenida Asturias con cerco olímpico y portones corredizos. Además, se armó un gimnasio para el plantel y se sostiene un plan de mantenimiento diario. “Inculcamos cuidar cada espacio: es nuestra segunda casa“, dijo Suárez.

La demanda deportiva sostiene el pulso cotidiano. Con patín, vóley y un abanico de actividades de fitness (musculación, sala aeróbica, yoga, stretching, karate, entre otras), la sede trabaja a cupo completo y hasta con lista de espera. Para descomprimir ese mapa, la comisión proyecta una cancha alternativa en la zona de avenida Asturias (20 x 40), con vestuarios y quincho, de cara a 2026. Ya se montaron las cabinas de transmisión y se ejecutaron bases; el objetivo es sumar un espacio propio para infantiles, campus de verano y alquiler eventual. “Nos quedó chico el espacio; muchos socios no los podemos contener. La gente nos elige y confía en el trabajo de los profes“, admitió Suárez.

Claudio Matulich, Boca RG.

La administración, en tiempos complejos, camina entre la inversión y la austeridad. “El aumento de los servicios golpeó fuerte. Hay que ser precavidos, cuidar los recursos y planificar”, explicó Matulich, quien agradeció a coordinadores y profes —Eduardo Martínez (fútbol federado) y Nicolás Gómez (fútbol infantil)— y a empresas locales que se acercaron con aportes. “Además de los bienes, hay que cuidar el recurso humano y sostener la política de poner el escudo por encima de todo”, remarcó.

En lo deportivo, Boca RG prioriza la programación de la Liga de Fútbol Sur (primera, cuarta, quinta y sexta) y, de forma excepcional, cedió su cancha a la Liga de los Barrios cuando la agenda lo permitió.

Otra pata de gestión es la tienda oficial con indumentaria y merchandising que aporta ingresos para reposición y mejoras. “El objetivo es sostener lo cotidiano y, cuando se puede, dar un paso más“, resumió Matulich.

Ochenta años después de su fundación, Boca RG prepara la cita con su historia de pie: obras concretas, comunidad activa y una celebración pensada para agradecer lo hecho y empujar lo que falta. Como en cualquier buen club de barrio, la fiesta no es un punto de llegada: es la nafta para empezar el próximo capítulo.