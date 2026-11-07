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Boca Juniors derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en un final electrizante y se quedó con el título de Campeón de la Liga Profesional de Fútbol, tras finalizar en lo más alto de la tabla anual.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado desde el comienzo. El Xeneize salió decidido a buscar el resultado que necesitaba para consagrarse, mientras que el conjunto de Florencio Varela apostó a defenderse y aprovechar los espacios mediante contraataques.

A pesar de las oportunidades generadas por ambos equipos, las intervenciones de los arqueros mantuvieron el marcador en cero durante gran parte del partido.

El panorama se complicó para el equipo de la Ribera cuando Rosario Central venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Con ese resultado, el Canalla pasaba a ocupar el primer puesto de la clasificación y se encaminaba hacia el campeonato.

Sin embargo, cuando el empate parecía sentenciado, apareció Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo. El delantero ecuatoriano capitalizó un rebote que concedió Matías Borgogno y envió la pelota al fondo de la red para desatar el festejo azul y oro.

De esta manera, Boca volvió a levantar un título después de tres años y medio y aseguró el primer puesto de la tabla anual con 63 unidades, apenas una más que Rosario Central, su inmediato perseguidor. Además, cerró su participación en la Zona A del Torneo Clausura con 33 puntos, igualando la línea de Instituto de Córdoba.

El sueño de la quíntuple corona sigue vigente

El conjunto xeneize busca cerrar el 2026 con una temporada histórica. La consagración en la Liga representa el primero de los objetivos que todavía puede alcanzar en los próximos meses.

Su siguiente compromiso será el sábado, cuando dispute ante Banfield la semifinal de la Copa Argentina. Luego, el 21 de noviembre, tendrá otro desafío decisivo: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, de Brasil.