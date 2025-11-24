Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo foco de polémica surgió en la AFA en torno al “pasillo de deshonor” y la obligatoriedad del protocolo para los clubes campeones. El boletín oficial N° 6625, cuya fecha de lanzamiento se adjudica al 12 de febrero del corriente año y que establece la realización del pasillo para los campeones de ese año, aparece como creado el 23 de noviembre a las 19:21 horas, después de finalizado el partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

La situación generó inquietud entre dirigentes y periodistas, y se sumó al amenazante mensaje de Pablo Toviggino en X, quien citó: “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, traducido como “nadie puede ser oído invocando su propia culpa”, instaurando que una persona no puede beneficiarse o justificar sus acciones alegando su propia negligencia, mala fe o comportamiento ilícito para obtener una ventaja en un proceso legal.

Asimismo, el periodista Federico Umana se expresó con furia en la misma red social: “La AFA publicó este lunes en su web un PDF con una resolución fechada en febrero 2025, supuestamente. En lo que es un bochorno total, el PDF con la resolución fue creado el domingo 23 de noviembre a las 19 horas”.

Umana precisó que esta información se puede verificar descargando el archivo (https://assets1.afa.com.ar/2025/Boletin-Resoluciones-6625-(12-02-2025).pdf) y revisando las propiedades del documento. Además, señaló: “Para peor, la resolución que le sigue, la N°6627, fue creada como bien indica la fecha de la resolución, el día siguiente: 14 de febrero de 2025“.

La verdadera fecha de redacción del documento, según establecen las propiedades del PDF.

Finalmente, el comunicador sentenció: “Toda esta información es pública y la pueden chequear fácilmente. Estudiantes de La Plata no puede recibir sanción alguna porque lo inventaron todo después de que sucedió” y cerró: “Será justicia”.

