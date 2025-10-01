Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este miércoles 1° de octubre el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en el mes de octubre.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que el refuerzo será percibido por quienes cobren un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, en los términos del artículo 125 de la Ley 24.241.
Según el decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, la medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales frente a la inflación.
Quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre 2025
El refuerzo económico de ANSES alcanzará a:
- Jubilados y pensionados con haberes mínimos.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez.
- Madres de siete hijos o más.
- Pensiones graciables.
- Personas que perciban haberes de ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión transferidos a la Nación.
En el caso de pensiones compartidas, el bono se computará como un único beneficio. Además, tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni se sumará para otros cálculos previsionales.
De cuánto será el haber mínimo con bono en octubre
Con el aumento del 1,88% por movilidad, el haber mínimo jubilatorio pasó a $326.298,38 en octubre. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $396.298,38.
En el caso de la PUAM, el haber quedó en $331.039, al que también se le adiciona el refuerzo de $70.000.
