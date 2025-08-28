Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas.
La medida quedó establecida en el Decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca reforzar los ingresos del sector pasivo en un contexto de alta inflación.
Quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025
Según la normativa, el bono se pagará en septiembre a:
- Jubilados y pensionados que cobren hasta el haber mínimo garantizado.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas.
- Pensiones con varios copartícipes, considerados como un único titular a los fines del bono.
Monto y detalles del pago
El bono será de hasta $70.000 y se abonará junto con el haber de septiembre. En el caso de quienes perciben el haber mínimo, el monto total quedará en:
- Jubilación mínima: $320.277,18
- Bono extraordinario: $70.000
- Total a cobrar en septiembre: $390.277,18
Este bono tiene carácter no remunerativo y no será sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos.
En el considerando del decreto, el Gobierno argumentó la necesidad de otorgar este refuerzo para proteger el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, tras haber ratificado el veto presidencial al aumento por ley en el Congreso.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario