El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

La medida quedó establecida en el Decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca reforzar los ingresos del sector pasivo en un contexto de alta inflación.

Quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025

Según la normativa, el bono se pagará en septiembre a:

Jubilados y pensionados que cobren hasta el haber mínimo garantizado.

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Pensiones con varios copartícipes, considerados como un único titular a los fines del bono.

Monto y detalles del pago

El bono será de hasta $70.000 y se abonará junto con el haber de septiembre. En el caso de quienes perciben el haber mínimo, el monto total quedará en:

Jubilación mínima: $320.277,18

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar en septiembre: $390.277,18

Este bono tiene carácter no remunerativo y no será sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos.

En el considerando del decreto, el Gobierno argumentó la necesidad de otorgar este refuerzo para proteger el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, tras haber ratificado el veto presidencial al aumento por ley en el Congreso.