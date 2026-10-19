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El fútbol de Río Gallegos tiene en Boxing Club a uno de sus representantes más importantes en el ámbito regional. Con más de diez años de presencia en los torneos del interior, el “Albiverde” construyó una identidad que lo mantiene como protagonista de las competencias patagónicas y como una institución que continúa apostando al crecimiento deportivo, incluso frente a las dificultades que atraviesa el fútbol argentino.

Ubicado en el extremo sur del país, Boxing supo ganarse un lugar entre los equipos que marcan presencia en el Torneo Regional Federal Amateur. Su recorrido incluye campañas destacadas y momentos que permanecen en la memoria de sus hinchas, como la consagración en el Federal C de 2014 y la final por el ascenso disputada en 2019. Además, viene de alcanzar el subcampeonato de la Patagonia en el Regional, una muestra de su vigencia y competitividad.

Ramiro Paileman, uno de los refuerzos provenientes de Chubut.

El presente del “Albiverde” también refleja una característica que distingue a la institución: su capacidad para convocar futbolistas de distintos puntos de la región y del país. Boxing se convirtió en un destino elegido por jugadores que buscan competir en el fútbol patagónico, conformando planteles que combinan talento, experiencia y compromiso con los objetivos deportivos.

En ese contexto, el aporte de futbolistas provenientes de Chubut tiene un lugar destacado dentro del equipo. El plantel cuenta con cuatro jugadores de esa provincia: el goleador Ramiro Pailemán, Santiago Trigo, Arian Castillo y Tomás Barroso. A ellos se suma Owen Soto, quien, si bien no es oriundo de Chubut, llega desde Germinal, club en el que estuvo durante una temporada.

Owen Soto es otro de los refuerzos que llegó al Boxing para disputar el Regional 2026.

La presencia de estos futbolistas forma parte de una estructura que busca sostener la competitividad del equipo y fortalecer sus aspiraciones en cada torneo. En una competencia exigente, donde los viajes, la logística y los recursos representan obstáculos adicionales para los clubes del sur, la planificación y el trabajo colectivo adquieren un valor fundamental.

Ahora, Boxing tendrá por delante un desafío especial: enfrentarse a Escorpión, también representante de Río Gallegos, por la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur. El cruce entre ambos equipos capitalinos promete captar la atención del fútbol santacruceño, ya que uno de los dos continuará en carrera y el otro quedará eliminado de la competencia.

El primer encuentro se disputará el domingo 25 de octubre, con Boxing como local, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 1 de noviembre en la cancha de Hispano Americano, escenario donde Escorpión ejercerá la localía. De esta manera, la serie se resolverá íntegramente en Río Gallegos, con dos partidos que definirán cuál de los representantes de la capital santacruceña avanzará a la siguiente instancia.

Para el “Albiverde”, el objetivo será aprovechar el primer compromiso ante su gente y conseguir un resultado que le permita llegar bien posicionado a la revancha. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival conocido, que también buscará imponer sus condiciones y aprovechar su oportunidad para continuar en el certamen.