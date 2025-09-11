Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La pelota volvió a rodar en Río Gallegos con una primera fecha que dejó señales fuertes. Boxing marcó territorio con una goleada frente a Boca RG, Unión Santacruceña celebró en el cierre ante Hispano Americano, Escorpión FC abrió su camino con autoridad y Bancruz se impuso ante UPP, último campeón, en un estreno que promete un Clausura áspero y competitivo.

El impacto de la jornada llegó en el primer turno: Boxing Club venció 7–2 a Boca RG en la cancha xeneize. Para Boca, la tarde dejó tareas por corregir en la fase defensiva y un llamado de atención de cara a la continuidad del torneo.

En el segundo duelo, Unión Santacruceña superó 2–1 a HispanoAmericano en un encuentro parejo, con pasajes de protagonismo repartido. El equipo de Palermo deberá ajustar de cara a lo que viene.

Unión arrancó con tres puntos de visitante. FOTO: UNA PASIÓN

Escorpión FC, que ya tiene asegurado su lugar en el Regional Federal Amateur, venció 2–0 a Ferrocarril YCF. El “Escor” se apoyó en un andamiaje sólido y en la gestión de los tiempos para sacar diferencias.

El “Alacrán” se mostró firme en el debut. FOTO: UNA PASIÓN

El cierre quedó para Bancruz, que derrotó 1–0 a UPP y arrancó con el pie derecho. Fue un partido tenso, de pocas concesiones. El equipo de Luna, campeón vigente, está con la cabeza puesta en el Clasificatorio y eso se reflejó en la cancha.

El “Azzurro” reforzado le ganó al campeón. FOTO: UNA PASIÓN

El Clausura se juega al detalle y la primera fotografía ya dejó pistas: contundencia, solidez y concentración son monedas de curso legal. El fin de semana que viene se disputará la segunda fecha, con horarios a confirmar por la Liga de Fútbol Sur.