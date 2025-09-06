Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, desde las 15:00, en cancha del Boxing Club, el local enfrentará a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia en el primer partido de la llave de cuartos de final de la Copa Federal Femenina.

El cruce corresponde a la segunda ronda eliminatoria del Torneo Regional Amateur Femenino, certamen que reúne a 91 clubes de todo el país. La competencia busca definir a los equipos representantes de cada región, que luego avanzarán a la Etapa Final de la Copa Federal, junto con los clasificados de las demás zonas del país.

El encuentro de ida en Río Gallegos contará con arbitraje de Fabio Vanderley, acompañado por Matías Rojas y Sebastián Machado como asistentes. La vuelta será el domingo 14 de septiembre a las 15:00 en Comodoro Rivadavia, con el arbitraje de Jonatan Galleguillo, asistido por Joela González y Juan Vallejo.

La serie será a doble partido y definirá qué equipo sigue en carrera en esta fase de eliminación directa. En caso de igualdad, la clasificación se resolverá por penales. De superar a Ferro, a Boxing todavía le restarían dos rondas más para asegurar su lugar en la Etapa Final, donde se cruzarán los mejores de cada región.

El compromiso de este domingo marcará un nuevo capítulo en el calendario competitivo del fútbol femenino en Santa Cruz, con un choque que promete ser parejo y que pondrá en juego algo más que un resultado: la continuidad en el camino hacia una de las competencias más importantes del país para los clubes del interior.