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La gimnasia rítmica del Atlético Boxing Club continúa sumando logros y escribiendo nuevas páginas en su historia deportiva. Este fin de semana, el equipo de la institución de Río Gallegos se consagró campeón provincial de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede” y consiguió la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, donde representará a Santa Cruz en noviembre, en la ciudad de Mar del Plata.

El conjunto albiverde estuvo integrado por Martina Figueroa, Lucía Castañeda, Bianca Gómez Perrota y Juana Coloe, bajo la conducción de la entrenadora Belén Márquez. Las gimnastas se destacaron en una competencia que reunió a representantes del Boxing Club y de la Escuela GyF, de Caleta Olivia, en el marco de la primera edición del torneo “Vientos del Sur”.

En los aparatos grupales, ambos equipos tuvieron una destacada actuación. En la prueba de Manos Libres, la Escuela GyF se quedó con el primer puesto, mientras que Boxing finalizó en la segunda posición. En Aro, las posiciones se invirtieron: las gimnastas albiverdes alcanzaron el primer lugar y el conjunto caletense culminó segundo.

La definición llegó en la clasificación All Around, que contempla el rendimiento general de los equipos. Allí, Boxing consiguió el primer puesto y se aseguró el título provincial, seguido por GyF de Caleta Olivia.

Con esta consagración, el equipo de gimnasia rítmica del Atlético Boxing Club obtuvo la medalla de oro y el boleto a los Juegos Nacionales Evita, donde tendrá la oportunidad de representar a Santa Cruz frente a delegaciones de todo el país. La instancia nacional se disputará en noviembre en Mar del Plata, escenario en el que las gimnastas buscarán continuar demostrando su talento y dedicación.

El logro es el resultado del esfuerzo, el compromiso y las horas de entrenamiento de las deportistas, además del acompañamiento y el trabajo de su entrenadora. De esta manera, el Boxing Club celebra un nuevo éxito deportivo y se prepara para afrontar el desafío nacional con la ilusión de seguir creciendo y llevando los colores de la institución y de Santa Cruz a lo más alto.