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San Martín de Río Grande afrontará este domingo 11 de octubre un exigente desafío ante Atlético Boxing Club de Río Gallegos, en el marco del partido de ida de los 16avos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se jugará desde las 16:00 en el Centro Deportivo Municipal, donde el conjunto fueguino buscará hacerse fuerte ante su público y dar el primer golpe en una serie que promete intensidad.

El equipo riograndense tendrá enfrente a uno de los protagonistas de la competencia. Boxing Club llega respaldado por una sólida campaña en la Zona 4 y buscará trasladar ese buen presente a una instancia decisiva.

El conjunto de Río Gallegos también cuenta con antecedentes ofensivos contundentes en el certamen. Entre ellos se destaca la goleada por 7-0 frente a Deportivo Río Mayo, en un encuentro en el que Owen Soto convirtió cinco tantos. Un resultado que refleja el potencial ofensivo del equipo santacruceño.

Por su parte, San Martín intentará aprovechar la localía para conseguir una ventaja que le permita viajar a Río Gallegos con mayores posibilidades. Sin embargo, el equipo deberá afrontar el partido con una ausencia importante: Lucas Cejas, quien no estará disponible tras haber sido expulsado.

Una serie que se definirá en Río Gallegos

El primer capítulo de la eliminatoria se disputará en Río Grande, mientras que la revancha está prevista para el domingo 18 de octubre en Río Gallegos, donde Boxing Club será local. Allí se conocerá cuál de los dos equipos consigue el pasaje a la siguiente instancia de la Región Patagónica.

La serie adquiere una relevancia especial dentro de una competencia que representa una oportunidad concreta para los clubes del interior del país. El Torneo Regional Federal Amateur otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A, por lo que cada cruce eliminatorio constituye un paso importante para quienes aspiran a alcanzar la tercera categoría del fútbol argentino.

Con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de avanzar, San Martín y Boxing Club pondrán en juego sus aspiraciones en un enfrentamiento que tendrá su primer capítulo en el Centro Deportivo Municipal. El conjunto fueguino buscará dar la sorpresa ante uno de los candidatos, mientras que el elenco de Río Gallegos intentará ratificar su condición y llevarse un resultado favorable para definir la serie en casa.

El encuentro contará con el arbitraje de Julio Muñoz.