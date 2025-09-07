Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la cancha del Boxing Club, el equipo local igualó 1 a 1 frente a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Federal Femenina. Fue un encuentro parejo, con situaciones para ambos lados y un desarrollo en el que las visitantes se mostraron como un rival exigente, complicando por momentos a las de Río Gallegos.

En el segundo tiempo el trámite se repartió, con pasajes en los que las comodorenses tuvieron las jugadas más peligrosas. Pese a la paridad, el “Albiverde” supo sostenerse bien en el aspecto físico y terminó rescatando un resultado que lo deja con chances abiertas para la revancha.

Tras el partido, el entrenador de Boxing, Ezequiel Gallegos, destacó el nivel del adversario y la adaptación de sus dirigidas: “Fue un rival durísimo, acostumbrado a jugar en cancha grande y con rodaje, lo que marca una diferencia. Nosotros venimos de jugar liga de salón y nos tuvimos que preparar en poco tiempo. Por suerte las chicas estuvieron bien físicamente, más allá de algunos calambres”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto al análisis futbolístico, Gallegos admitió que hay puntos a corregir de cara a la revancha: “El gol de ellas vino de pelota parada, es un aspecto que debemos mejorar. Hicimos un partido completo en defensa y generamos nuestras chances, aunque no supimos aprovecharlas. El próximo fin de semana tenemos que ajustar esos detalles”.

El DT también remarcó las diferencias entre el futsal y el fútbol 11 a la hora de entrenar: “La preparación es distinta. En salón la exigencia es más explosiva, mientras que en cancha grande hay que sostener los piques más tiempo. Pero las chicas se adaptaron bien, con tres o cuatro entrenamientos semanales”.

La serie se definirá el domingo 14 de septiembre en Comodoro Rivadavia, donde Boxing buscará la clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur Femenino.