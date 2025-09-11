Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 50° edición del Favaloro Cardiovascular Symposium se inaugura este jueves 11 de septiembre en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires, con la presencia de destacados referentes internacionales de la cardiología intervencionista y estructural.

Durante dos días, la comunidad médica podrá asistir a conferencias magistrales, paneles clínicos, workshops y a transmisiones en vivo de procedimientos desde el Erasmus University Medical Center (Países Bajos) y el Riverside Methodist Hospital OhioHealth (Estados Unidos), con análisis detallados y discusión interactiva con los panelistas locales.

En la apertura del simposio, la periodista Sofía Martínez entrevistará a Sergio “Kun” Agüero, ex futbolista y empresario, sumando un atractivo especial al evento.

Creada por el doctor René Favaloro, la Fundación Favaloro, parte de la Red BASA del Grupo Olmos, reinvierte los fondos recaudados en la renovación de equipamiento médico, incorporación de tecnología y fortalecimiento de la investigación y formación docente.

El director ejecutivo de la fundación, Oscar Alfredo Mendiz, destacó que se trata de un evento de alto nivel académico, con interacción enriquecedora entre especialistas locales e internacionales. Entre los invitados internacionales figuran:

Dr. Valentín Fuster (Mount Sinai Heart y CNIC, Madrid)

Dra. Roxana Mehran (Mount Sinai, EE.UU.)

Dr. Juan Granada (Cardiovascular Research Foundation)

Prof. Eberhard Grube (Europa, terapias transcatéter)

Dr. Alexandre Abizaid (Latinoamérica, cardiología intervencionista)

Dr. Ziyad Hijazi (cardiopatías congénitas sin cirugía)

Dra. Purvi Parwani (EE.UU., prevención cardiovascular femenina e imágenes multimodales)