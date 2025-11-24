Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Buenos Aires dio un paso histórico al aprobar un marco normativo obligatorio que regirá el uso de inteligencia artificial en toda la administración pública. La medida, la primera en el país, fija criterios claros para un área donde la innovación tecnológica avanza a un ritmo superior al de la legislación.

La Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial por la Subsecretaría de Gobierno Digital, establece estándares mínimos que deben cumplir todos los organismos que desarrollen o contraten sistemas de IA, priorizando la transparencia, la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Principios clave y referencias internacionales

El nuevo marco normativo se inspira en criterios de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO, incorporando principios rectores como la neutralidad tecnológica, la centralidad de la persona, la privacidad, la trazabilidad y la responsabilidad. Además, obliga a implementar medidas que protejan las bases de datos oficiales ante accesos no autorizados o filtraciones de información sensible.

Según los especialistas, esta regulación coloca a Buenos Aires a la vanguardia en Latinoamérica, estableciendo un precedente que podría replicarse en otras provincias y municipios del país.

Clasificación de riesgos y restricciones

La normativa clasifica los sistemas de IA según niveles de riesgo:

Sistemas inaceptables: Prohibidos, incluyendo aquellos que manipulen comportamientos, exploten vulnerabilidades o creen perfiles de puntuación social.

Alto riesgo: Incluye identificación biométrica, aplicaciones vinculadas a infraestructura crítica y justicia. Estos deberán superar evaluaciones de impacto estrictas antes de su implementación.

Riesgo limitado y nulo: Tendrán exigencias menores, pero deberán demostrar la razonabilidad y seguridad de su uso.

Obligaciones para organismos públicos

Los organismos deberán informar a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y registrar cada desarrollo en el Registro Provincial de Inteligencia Artificial, administrado por la Dirección Provincial de Innovación Digital.

Este mecanismo permitirá un seguimiento más riguroso del uso de la IA en la administración pública, promoviendo la confianza social y reduciendo riesgos tecnológicos.

Impacto y futuro de la regulación

Especialistas destacan que Buenos Aires no solo establece un estándar local, sino que genera un antecedente que podría influir en la regulación de IA a nivel nacional. Se espera que la medida impulse a otros gobiernos provinciales y al Congreso a avanzar en leyes propias para regular la tecnología en áreas como trámites, seguridad, salud y gestión de datos.

Con esta iniciativa, la provincia demuestra que es posible equilibrar innovación tecnológica y protección de derechos, marcando un camino para la gobernanza responsable de la inteligencia artificial en Argentina.