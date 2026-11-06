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El próximo martes 1° de diciembre de 2026, el Salón San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA) será sede del Encuentro Regional WIM LATAM 2026.

Organizado por Women in Mining Argentina, el encuentro congregará presencialmente a delegaciones de 7 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México), consolidando un espacio de articulación internacional entre empresas mineras, proveedoras, organismos públicos e instituciones.

Bajo el lema “Perspectivas que transforman”, la jornada articulará un hilo conductor enfocado en la situación de la minería continental, guiando la conversación desde el diagnóstico de indicadores clave en cada región hasta la consolidación de compromisos concretos entre los principales actores de la industria a lo largo de siete ejes temáticos integrados: Diversidad regional, Desarrollo del talento, productividad y salud, tecnología e innovación, competitividad y cadena de valor, sostenibilidad y liderazgo.

Bajo el lema “Perspectivas que transforman”, la jornada articulará un hilo conductor enfocado en la situación de la minería continental.

Expositores y acompañamiento

La apertura estará a cargo de Norma Ramiro, presidenta de WIM Argentina y directora de Asuntos Corporativos de Vicuña Corp., en conjunto con las Presidentas de las distintas sedes WIM y las directoras WIM Argentina.

El encuentro contará con la participación de referentes como Verónica Gil Costa (Investigadora de la UNSL/CONICET) del ámbito de la innovación y la gestión empresarial, quién abordará las nuevas fronteras de la tecnología en el panel “La minería que los jóvenes sí eligen”, María de los Ángeles Milicic (Gerenta General de Milicic) y Santiago Azcona (Gerente General DAMS), quienes analizarán el salto evolutivo que se requiere para pasar de emprendedora a empresaria en el sector, Andrea Alegre (directora del Programa “Next Board” de la UCEMA), especializada en gobernanza y perspectiva de género en directorios, junto a Francisca Saieh (VP de Marketing y Tecnología en ORICA), quienes debatirán sobre el liderazgo generacional y la toma de decisiones; entre otros destacados referentes que completan la agenda.