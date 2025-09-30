Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la detención de “Pequeño J” y su lugarteniente Matías Ozorio en Perú, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, felicitó a la Policía Nacional del Perú por su colaboración en la captura de los prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Bullrich destacó: “La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga”.

Las detenciones se producen en el marco de una investigación que ya tiene nueve arrestados por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. La ministra resaltó que la coordinación internacional entre fuerzas argentinas y peruanas fue clave para capturar a los líderes de la banda narco y continuar avanzando en la causa.