La senadora Patricia Bullrich, referente nacional de La Libertad Avanza, criticó con firmeza la posibilidad de que se interrumpan fechas del fútbol en el país debido al conflicto judicial que involucra a dirigentes de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Al ser consultada sobre la decisión de convocar a un paro durante las indagatorias del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos, Bullrich consideró que frenar la actividad deportiva por ese motivo equivale a mezclar asuntos personales con la administración institucional. “Ridículo, que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, señaló.

Con esa postura, la senadora expresó su rechazo frente a sectores del fútbol que analizan suspender partidos como forma de respaldar a la conducción de la AFA en la causa por presuntas irregularidades fiscales iniciada por ARCA.

Estas declaraciones se suman a la creciente repercusión política del enfrentamiento, que generó pronunciamientos de dirigentes, árbitros y clubes, y mantiene en duda la normalidad de los torneos en todas las categorías del fútbol argentino. Hace algunas semanas, la senadora adelantó que desde el Congreso buscará “estudiar la transparencia” dentro de la AF).

“Acá hay muchas irregularidades”

En medio de la tensión entre el Gobierno y la AFA, la exministra de Seguridad sostuvo: “Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?”.

“Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación”, agregó. En cuanto a la intervención de la AFA, respondió: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia”.

En declaraciones radiales, subrayó: “Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”.

En medio de la polémica por el trofeo otorgado a Rosario Central y la sanción a Estudiantes, Bullrich aseveró: “No puede ser que todos saben que hay hijos y clubes que están acomodados, estadios que están acomodados”, al tiempo que enfatizó: “Hay un montón de irregularidades que son vox populi. Esta cosa de atar a los clubes, de darle determinado beneficio, discrecionalidad…acá los clubes más chicos están atados a la discrecionalidad de la AFA”.

