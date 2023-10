Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció este martes que va a denunciar penalmente al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por haber afirmado que fue “una montonera tira bombas” y que “ha puesto bombas en jardines de infantes”.

“24 horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía ‘haber cambiado’, para justificar lo de (Luis) Barrionuevo, sale a decir en un programa televiso que yo había ‘puesto bombas en un jardín de infantes’. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal”, dijo Bullrich en declaraciones a la prensa, al visitar el partido bonaerense de San Isidro.

Además de tildar de “mentiroso” a Milei, la exministra macrista expresó que el candidato ultraliberal le “aceptó” en el debate presidencial que “haya cambiado” con respecto a su pasado -Bullrich reconoció haber pertenecido a la Juventud Peronista-, pero le achacó que lo hizo sólo para “justificar” su acercamiento al histórico sindicalista gastronómico Barrionuevo.

“El otro día en el debate, Milei dijo ‘si vos cambiaste, te acepto que hayas cambiado, asunto terminado’. Eso lo hizo para justificar que él había convocado a Barrionuevo, porque dijo que es un liberal en leyes laborales”, apuntó.

En una entrevista en A24, el libertario se refirió al pasado de la postulante de JxC, y aseguró que “era una montonera tira bombas”, que “ha puesto bombas en jardines de infantes” y que “era parte de una organización terrorista”.

Bullrich sobre su performance en el debate: “Estaba con una gripe muy fuerte”

“Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian”, argumentó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, sobre su intervención en el primer debate presidencial.

No obstante, consideró haber se sentido “bien” en el debate y “con argumentos claros”. “Tenemos el coraje y el temperamento que hay que tener para hacer el cambio. Tenemos programa, equipo y poder político propio que va a garantizar el cambio que los argentinos están esperando”, insistió

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental al ser consultada sobre cómo se prepara para la segunda instancia del debate de candidatos presidenciales que, de acuerdo con lo establecido por ley, se realizará el domingo próximo, esta vez en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA, en el barrio porteño de Recoleta.

“Todo el mundo sabe mi carácter luchador, que me enfrenté al sindicalismo y los momentos difíciles y salí airosa de todas las gestiones en las que estuve. Cuando uno dice algo no creíble no hay que darle mucha importancia”, argumentó la exfuncionaria del macrismo y actual candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

