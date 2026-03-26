Bullrich se reunió con Adorni y ratificó la presentación de un nuevo paquete de leyes ante el Congreso El encuentro se dio en Casa Rosada y la senadora nacional mostró un total apoyo al jefe de Gabinete de la Nación: “¡Vamos Manuel!“, expresó.

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La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que prontamente se presentará, ante el Congreso Nacional, un nuevo paquete de leyes.

Desde sus redes sociales, ratificó lo que el funcionario libertario informó este miércoles, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, acerca de las reformas que quiere implementar el presidente Javier Milei sobre la propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares, la protección del medioambiente y la explotación de recursos naturales.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, aseguró la legisladora.

El encuentro de este jueves en Casa Rosada fue el primero que tuvieron ambos funcionarios, luego de los chispazos que hubo entre ellos durante las últimas semanas. Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, entre los dos se desataron tensiones una vez que los viajes del jefe de Gabinete se instalaron en la agenda pública. Adorni no vio en Bulrich una defensa férrea por esos días, algo que sí observó en ministros y referentes libertarios.

Mientras que un sector del oficialismo sembró sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve al ministro caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay, en concreto responsabilizaron a la senadora tras dos años en los que controló la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún depende del Ministerio de Seguridad.__IP__

En la Cámara Alta, en respuesta, dijeron que el asesor Santiago Caputo se ocupó de difundir el video del viaje del funcionario como consecuencia de su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia a partir de la salida de Sebastián Amerio, un hombre muy cercano al consultor.