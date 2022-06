Bullying hasta el borde de la muerte: compañeros drogaron a un estudiante en la escuela y se salvó de milagro

Un alumnos de 14 años fue protagonista de una situación grave que pudo terminar en fatalidad. Dos compañeros fueron acusados de preparar un cóctel con antidepresivos y estimulantes, el cual lo descompensó en minutos.

La ambulancia llegó a tiempo a la escuela y el menor fue trasladado al Hospital Rawson donde le salvaron la vida y está fuera de peligro.

La madre del adolescente, cuyas iniciales son J.S, dijo que a su hijo le dieron unas sustancias en un agua saborizada, que lo “podría haber dejado con parálisis cerebral”. Luego, aseguró que desde la escuela le pidieron que no diera a conocer el hecho, pero ella no hizo caso. “No quiero que esto le vuelva a pasar a alguien, mi hijo pudo no haberla contado”, sentenció.

J.S. contó que su hijo notó que el agua saborizada tenía un gusto raro, por eso dejó de tomarlo, sin embargo, eso no bastó y fue trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Allí le hicieron un lavaje de estómago y luego le realizaron varios estudios médicos. Según contó la denunciante, en la botella había benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas, que son sedantes y estimulantes, según publicó Diario Huarpe.

La mujer reveló que el compañero de aula de su hijo que hizo esto está identificado y señaló que le preocupó el caso no solamente porque la víctima es su hijo, sino porque el hecho en sí revela que en la escuela “hay droga”.

El ministerio de Educación confirmó que las autoridades están trabajando en el caso, aunque no dieron mayores detalles. También intervino la Policía de San Juan, que este martes por la siesta tomó declaración a la madre de la víctima.

Las autoridades de nivel Secundario y de la Escuela Pablo Ramella se reunieron con los padres de los dos adolescentes acusados. El trabajo será intenso tanto con esos menores como con los compañeros de clase de la víctima, según dijeron desde Educación a sanjuan8.com.

"Nos hemos hecho cargo de la situación. Uno de los compañeros junto con otro estudiante de mayor edad, le dieron de beber una bebida gaseosa con estimulantes y antidepresivos. El niño se empezó a sentir mal; llamaron a la ambulancia y y a su mamá. El niño está fuera de peligro, afortunadamente. Este es un caso de bullying grave. Con consecuencias que pudieron haber sido fatales. El Ministerio actuará en consecuencia", indicó Marcela Platero, jefa de Gabinetes de Educación. La recomendación fue que el menor no vuelva a concurrir al establecimiento educativo hasta tanto no sean aplicadas las sanciones correspondientes.

El testimonio de la tía y de la madre de la víctima que tomó agua saborizada en una escuela de San Juan al que los compañeros había colocado benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas