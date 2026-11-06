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Dos ciudadanos brasileños que eran buscados internacionalmente por el secuestro y asesinato de un estadounidense fueron detenidos en la provincia de Tucumán, luego de una investigación que involucró a organismos policiales de Argentina y Brasil y a Interpol.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes lograron localizar a los sospechosos en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ambos tenían pedido de captura internacional de Índice Rojo de Interpol, con fines de extradición a la República Federativa de Brasil.

Los detenidos fueron identificados como Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19. La Justicia brasileña los acusa de haber participado en el secuestro y homicidio de Tamir Nadav, un ciudadano estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de este año en una vivienda de Maringá, en el estado de Paraná.

El crimen

El hecho investigado ocurrió en septiembre en el barrio Jardim Novo Horizonte I, en la ciudad de Maringá. Allí, dentro de una vivienda, fue encontrado el cadáver de Nadav en avanzado estado de descomposición.

Según los detalles incorporados a la investigación, la víctima estaba atada de manos, pies y rostro, y su cuerpo permanecía sujeto a una cama.

Las actuaciones judiciales de Brasil apuntan contra los dos jóvenes por distintos delitos, entre ellos homicidio calificado, robo con resultado de muerte y extorsión mediante secuestro con resultado de muerte.

De acuerdo con la información policial, los sospechosos residían en el domicilio de la víctima y habrían ocultado su desaparición. Cuando la exesposa de Nadav les preguntó por su paradero, ambos habrían asegurado falsamente que el hombre se encontraba de viaje.

Sin embargo, las pesquisas posteriores permitieron reconstruir una serie de movimientos financieros que habrían realizado después de la desaparición.

Compras con el dinero de la víctima

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la utilización de recursos económicos de Nadav para realizar compras de elevado valor cuando ya no se conocía su paradero.

Según el parte policial, la pareja habría adquirido dos relojes de lujo por un total de 9.800 reales. La operación se habría concretado mediante una transferencia realizada con una aplicación vinculada a la cuenta bancaria de la víctima.

Para los investigadores, esos movimientos habrían tenido como finalidad simular que el estadounidense continuaba con vida y mantenía sus actividades habituales.

Días después, ambos abandonaron la vivienda y huyeron hacia un destino desconocido. Durante las investigaciones posteriores, se encontraron documentos y tarjetas bancarias a nombre de la joven sospechosa.

Además, en el registro escolar de Oliveira da Silva figuraban la dirección de la vivienda de Nadav y el número telefónico que ella utilizaba.

El operativo de Interpol y la captura en Tucumán

La localización de los sospechosos en Argentina comenzó a partir de un requerimiento de cooperación internacional canalizado por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina.

La información recibida indicaba que los dos brasileños podrían encontrarse en territorio argentino, específicamente en la provincia de Tucumán.

A partir de ese dato, investigadores de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán desplegaron distintas tareas de inteligencia criminal, análisis de información y seguimientos para establecer el posible paradero de los prófugos.

El operativo culminó en la intersección de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, donde los efectivos federales concretaron las detenciones.

La investigación permitió establecer la identidad de ambos y confirmar que registraban pedidos de captura internacional emitidos por las autoridades judiciales brasileñas.

Figuraban entre los prófugos de interés internacional

Otro dato incorporado al procedimiento es que los dos jóvenes figuraban en un listado de prófugos de alto interés del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0).

La inclusión se produjo en el marco de las actividades de la unidad de apoyo a las investigaciones sobre prófugos (FIS) de Interpol, destinada a colaborar en la localización y captura de personas buscadas internacionalmente.

La orden de detención había sido solicitada por la Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, con sede en Maringá, Brasil.

La extradición a Brasil

Tras las detenciones, los dos ciudadanos brasileños quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez.

La Secretaría Penal IV, encabezada por Karina Alejandra Salas, interviene en las actuaciones y dispuso las medidas judiciales correspondientes para avanzar con el procedimiento de extradición.