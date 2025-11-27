Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza le dio media sanción al paquete de leyes de minería que impulsó el gobierno de Alfredo Cornejo. Entre ellas se destaca la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino. Ahora pasarán al Senado para su sanción definitiva, que sería el 9 de diciembre.

Al respecto, desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebraron la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de Mendoza a las Declaraciones de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de los proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II.

La medida sanción a los proyectos en la Cámara de Diputados de Mendoza. Ahora pasa al Senado.

“Este paso marca una oportunidad histórica para Mendoza, que comienza a ampliar su matriz productiva y a consolidar un camino hacia el desarrollo sostenible. Es una decisión estratégica surgida de pensar con miras al futuro de la provincia en los próximos 100 años”, expresaron a través de un comunicado.

Asimismo, sostuvieron que el cobre, mineral clave para la transición energética, será el motor de este proceso. “Su desarrollo productivo permitirá generar empleo de calidad, impulsar la competitividad y abrir oportunidades para cientos de pymes locales”, dijeron más adelante.

“Por eso, hoy celebramos un hecho que trasciende a Mendoza: es una señal positiva para toda la Argentina, que reafirma el valor de la minería como herramienta de progreso y desarrollo”, expresaron finalmente.