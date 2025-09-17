Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pasada las 13:00, el santacruceño Facundo Prades (Partido SER) prestó juramento ante el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Luego en su intervención, ya con la sesión llevándose adelante, señaló que votará contra los vetos de Javier Milei.

Momento de la jura del flamante diputado nacional.

“Quería pedirle como funcionario que tiene llegada al Presidente de la Nación (Javier Milei) que por favor escuche a los gobernadores y que deponga algunas actitudes“, dijo Prades ante el recinto dirigiéndose a Martín Menem.

Prades: “Pídale a Milei que escuche a los gobernadores”.

Señaló que Santa Cruz “necesita ser escuchada, asistida y tener otro tipo de forma de gobierno y entendimiento de lo que realmente necesitan los ciudadanos”, “se le dio la confianza y el honor de ser el Presidente de la Nación, que no tire esa facultad a los perros”.

Votos

“En mi juramento fui claro, mis dos padres me dieron una excelente vida de niños y adolescentes productos de haber estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba”; “estaré a favor de la salud y educación pública“.

Máximo Kirchner y Facundo Prades se reencontraron en el Congreso de la Nación.

Asimismo, precisó que la “UNPA le dio más de dos mil egresados a la sociedad y que los hijos de los trabajadores tengan una herramienta para desarrollarse. La Universidad pública brinda a nuestros vecinos la chance de concretar la movilidad ascendente”.