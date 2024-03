El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, junto con el secretario general, Ricardo Diab, y el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo, le presentaron al equipo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, las principales problemáticas que afectan a la economía real de todos los sectores de la producción pyme.

En paralelo, los integrantes de CAME acercaron una serie de propuestas para alentar el consumo y reducir los costos productivos, tanto en materia laboral como fiscal.

El documento fue analizado junto al secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra, y el jefe de Gabinete del Ministerio, Miguel Schmukler. El titular de CAME les planteó que “las pymes buscamos alivio de la carga tributaria y de los costos laborales no salariales, acceso al mercado de cambios, un apuntalamiento del mercado interno, transparencia en las comisiones de las tarjetas de crédito y débito y un nuevo acuerdo fiscal”.

Por su parte, Ayerra resaltó que en los próximos días el Gobierno nacional anunciará acciones en el sentido de lo propuesto por CAME. “Además, habrá novedades de índole financiero dirigidas específicamente a las pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina”, agregó.