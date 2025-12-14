Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Camila Fortunato, la influencer que conquistó TikTok y se destaca en Vorterix por su humor fresco, dialogó con La Opinión Austral en la alfombra negra de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming, que se realizaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Es divertido. Yo nací en los noventa, para mí los Martín Fierro son los Martín Fierro. Más allá de que entiendo que un premio no le da valor al laburo que hacemos, de manera individual o en grupo durante el año, está buenísimo estar acá”, remarcó.

Sobre lo que se espera para 2026, señaló: “Para el año que viene no tengo idea todavía qué se viene. Hay algunas cosillas dando vueltas, pero nada demasiado concreto. Este fue un gran año. Fue difícil por mi inexperiencia y porque el programa tuvo muchos cambios, pero en líneas generales fue positivo”.

En ese marco, agregó: “Con Mario Pergolini tuvimos una reunión por Zoom, charlamos y estuvo buenísimo. Él dio el ok. La propuesta del equipo fue de Luquitas Rodríguez y después nos conocimos presencialmente con Mario, estuvo muy bien”. Para cerrar, expresó: “El Martín Fierro se lo daría a Horrible y Fascinante, de Blender, que no están nominados”.