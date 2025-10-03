Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La astróloga Ludovica Squirru y la editorial responsable de su más reciente publicación cancelaron la firma de ejemplares de “Horóscopo Chino 2026: caballo de fuego” en el Planetario Galileo Galilei luego de que la Asociación Argentina de Astronomía expresara en un extenso comunicado su “preocupación y categórico rechazo”.

La presentación había sido anunciada con anterioridad y, pocas horas después de difundirse la carta firmada por Mariana Orellana, presidenta de la AAA, quedó descartada. No obstante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó al periodista Daniel Gigena que el lugar había sido “alquilado al grupo editorial”.

La cita prevista para el 4 de octubre abrió el debate en torno al uso de espacios públicos para actividades de carácter privado y, al existir un contrato de alquiler, sobre la posibilidad de que determinadas marcas promocionen sus productos en sitios emblemáticos.

Conocida la controversia, distintas figuras del ámbito cultural y científico nacional se pronunciaron al respecto y le reclamaron a la misma ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, al igual que el comunicado de la asociación que se refirió a la pseudociencia.

En el documento, la entidad definió la actividad como “un agravio a la comunidad científica y educativa”, “un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias” y “una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.