Siempre es una bueno concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz en cualquier enfermedad. Durante este mes de noviembre se realizan campañas de concientización, a veces denominadas “mes azul”, para hablar de las enfermedades comunes en hombres, incluido el cáncer de próstata. Precisamente sobre este tema el urólogo de Río Gallegos, Luis García, habló en LU12 AM680 sobre la semana de la concientización y prevención de esta enfermedad, uno de los cánceres más comunes entre los hombres.

Para comenzar, comento datos que consideró importantes para dimensionar el problema. “Cada año tenemos un millón y medio de nuevos casos de cáncer de próstata; es mucho. ¿Qué es lo importante de esto? Si a esa persona le diagnosticamos un cáncer de próstata localizado, o sea, temprano, a los 5 años están vivos el 99%; pero si yo se lo diagnostico a alguien avanzado con metástasis, a los cinco años está vivo el 37%”, destacó.

Otro dato importante es que en más de 100 países el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones estamos hablando. A esta enfermedad, “tenemos la posibilidad de diagnosticarlo de manera temprana y cuando lo diagnosticamos tempranamente, nos baja enormemente la mortalidad”, enfatizó el médico. Aclaró, en ese aspecto, que hay toda una variedad de tumores, más agresivos y menos agresivos. “No todos requieren cirugía o radioterapia o tratamientos agresivos, pero sí muchos son curables, te diría la mayoría si el diagnóstico es temprano”, dijo.

No da síntomas

El urólogo Luis García comentó que el problema con cáncer de próstata es que no da síntomas al principio. “Cuando da síntomas es muy tardío, o sea, cuando hay, por ejemplo, orina con sangre o algunas otras cosas, ya es muy tardío”. Entonces, “la única manera que nosotros tenemos de diagnosticar temprano es con un control, con personas que están bien, que se sienten bien y que acuden a un control”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que después de los 50 años lo que se hace es un control de las dos enfermedades más frecuentes, el cáncer de próstata y el crecimiento benigno que se llama hiperplasia. “El crecimiento benigno no es tumoral, no da metástasis, es muy lento y este sí da síntomas cuando empieza; da dificultad para orinar, siempre le digo a los pacientes que es como imagínate apretar una manguera”. O sea, “en vez de salir el chorro fuerte, sale un chorro finito, disperso“. Otro síntoma, “levantarse muchas veces de noche orinar, o ir a orinar muy apurado, eso se llama urgencia miccional; esos son síntomas de hiperplasia”, señaló. La estadística dice que si a una persona se le diagnostica un cáncer de próstata avanzado con metástasis, a los 5 años está vivo el 37%.

Sin embargo, el urólogo insistió que la hiperplasia no es una enfermedad que dé mortalidad como el cáncer de próstata, pero sí da muchas molestias en la calidad de vida y para eso hay tratamientos con medicación o cirugía que tienen como objetivo que la persona orine mejor y que se sienta bien. “Son cosas distintas y de hecho pueden existir en conjunto, hay personas que tienen las dos cosas; hay paciente que los controlo por hiperplasia, vienen tomando su medicación y un año aparecen con cáncer de próstata”, expresó.

Para comenzar con los controles, la diferencia clave está en el antecedente familiar. “Si tenes antecedentes familiares de cáncer de próstata, estamos hablando de padre o hermanos, y si tu padre, por ejemplo, murió de cáncer de próstata, el control tiene que ser desde los 45 años”, pero “hay algunos estudios científicos nuevos que sugieren que puede ser desde los 40 años, sobre todo si el padre, por ejemplo, o hermano tuvieron cáncer de jóven”, aclaró el especialista.

El tacto rectal

Uno de los grandes mitos de por qué los hombres no se hacen controles de cáncer de próstata es el tacto rectal. El Dr. Luis García reconoció que tiene algo de cierto, pero dijo que no es el único que se hace para determinar un diagnóstico. “Hoy los hombres son más abiertos a los controles, pero hay un gran fantasma en el control que es el examen físico, el tema del dedo” y sostuvo: “Eso es una barrera porque los hombres no quieren ir porque dicen: ‘No, yo no voy a ir al urólogo porque está el dedo’; eso es lo que se llama el tacto rectal” pero este “es complementario como estudio, no es obligatorio y es como cualquier otra cosa, se lo conversa con el paciente y si el paciente lo desea, se lo realiza”.

Al respecto, puso como ejemplo que él mismo recomienda en las consultas: “Yo quiero que el paciente se sienta cómodo en la consulta y que no salga corriendo y no vuelva el año que viene porque ha tenido un examen que ha sido incómodo; prefiero que si no quiere hacerlo, le explico las ventajas que tiene, pero que venga todos los años a control”. Pero, además, explicó que está el examen conocido como PSA (antígeno prostático específico) que es el principal pilar del diagnóstico, es lo más importante. “El tacto rectal es lo segundo importante, lo complementa, pero lo primero es el análisis de sangre. Y también preguntarle al paciente en el interrogatorio, porque a veces uno va por control de cáncer de próstata y sale otra cosa y tiene una hiperplasia u otros problemas urológicos”, sostuvo.