El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se va a fijar el nuevo salario mínimo vital y móvil “entre hoy (por el lunes) y mañana (por este martes)” , a la vez que aclaró que se trata de “un valor de referencia” por el que no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas. Asimismo, consideró que la inflación de febrero estará “más cerca del 10% que del 20% “.

Caputo afirmó estos conceptos durante un reportaje brindado al canal de noticias LN+. Sobre el ajuste que lleva a cabo el Gobierno nacional, sostuvo que “el presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar y que los primeros meses iban a ser durísimos”.

A propósito, señaló: “El ejemplo de la adicción es el más concreto. Fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación, y eso es duro “.

Inflación de febrero: “Va a estar cerca del 10%”

El ministro de Economía estimó que la inflación en el mes de febrero “va a estar más cerca de 10% que del 20%”. Explicó que “si quitas el efecto de la recomposición de precios relativos, vas a ver que en realidad la inflación está bajando fuertemente”.

En ese sentido, expresó que “vamos a ver una baja sustancial y que es producto del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo”.

Ajuste del Gobierno nacional

Por otra parte, se refirió a la Ley Ómnibus, que fracasó en su debate en particular en la Cámara de Diputados, al explicar que “ cuando armamos el programa económico, siempre tuvimos en cuenta que podía no pasar “.

Añadió que el 70% del ajuste se proyectó por fuera de dicha normativa. “De los 5 puntos de déficit, un punto y medio iba por dentro de la ley. Al final, ese punto y medio terminó siendo menor porque el déficit fue dos décimas menor”. Seguidamente, explicó que el mayor ajuste reside “en el gasto político: de administración, transferencia discrecionales a las provincias y obra pública”.

Caputo afirmó que este recorte “es absolutamente sostenible . No hay antecedente mundial de una reducción de 5 puntos de déficit en un mes, y lo único que muestra esto es el compromiso del presidente y de este Gobierno”.

Además, hizo hincapié en que “la alternativa nunca fue esta situación o una buena; la alternativa era estrellarnos, íbamos derecho a la catástrofe en serio “, al tiempo que aseveró: “Cambiamos el rumbo, es una diferencia enorme”.

De igual manera, aclaró que “hay que tener paciencia y que apretarse el cinturón, pero es la primera que va a tener sentido”. Sobre este punto, les aseguró a los argentinos: “ No tengan duda que de esta se sale “.

Mencionó que en marzo habrá una recomposición del 30% para los jubilados más un bono de compensación .”Desde el día uno dijimos que con esta fórmula de movilidad los jubilados pierden, hay que cambiarla”, puntualizó y agregó: “Podemos duplicar las jubilaciones con emisión monetaria pero eso es menos poder de compra”.

Ley Ómnibus: “Más de un gobernador se arrepiente”

Caputo aseguró que la Ley Bases apunta a “refundar Argentina“. En tal aspecto, comentó: “Tenía dos componentes: un paquete fiscal que era más para la política tradicional y la ley que era estructural para los argentinos”.

Lamentó que “no haya pasado porque, de cara al futuro, es lo que garantiza un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo”. Incluso afirmó que “hay muchos gobernadores que, por lo que es el paquete fiscal, que es en lo que más se fijan, están reconsiderando posiciones”.

“ Más de uno se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo, quedó medio expuesto quien está a favor de un cambio y quien no, y la gente votó un cambio . Nosotros no vamos a desviar el rumbo, lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente en cantidad de oportunidades”, ratificó.

Asimismo, rescató que la normativa todavía tiene tratamiento parlamentario. “ No descarto que se vuelva a tratar la ley en el Congreso “, esbozó.

El ministro mencionó igualmente el impuesto PAIS y dijo que “lo aumentamos circunstancialmente y tenemos el compromiso de ir reduciéndolo, nos hemos fijado sacarlo lo antes posible, no debería pasar de este año”.

“Nosotros podemos vivir con el paquete fiscal, Nación no se muere, pero la ley (ómnibus) es condición para tratarlo, porque venimos a cambiar el país de mediano a largo plazo”, aseveró. Quita del Fondo de Incentivo Docente: Seguir el ejemplo de Chubut El ministro habló sobre la decisión del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, de afrontar, con recursos propios, el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno Nacional. De esta forma, el mandatario provincial anunció este lunes la creación de un “Incentivo Provincial Docente”. Caputo remarcó que “el fondo caducó, no se va a transferir más y tiene una lógica: no hay docentes nacionales, son provinciales”. Acto seguido, remarcó que “Chubut es un excelente ejemplo de cuando se establecen las reglas correctas, se generan también consecuencias correctas. Lo que está haciendo “Nacho” Torres es lo que deberían hacer todas las provincias, es un tema provincial, con el transporte igual“. En ese sentido, declaró que “si quieren dar un subsidio a la educación o transporte, lo tienen que sacar de sus arcas, sino la Nación es el tío bobo (sic) que imprime, reparte plata y después todos pagamos las consecuencias”.