El ministro de Economía, Luis Caputo, será el primer disertante de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se llevará a cabo este jueves. Su exposición está prevista para las 9 de la mañana, inmediatamente después del discurso de bienvenida de Martín Cabrales, presidente del encuentro.

En esta edición, el foco estará puesto en el relanzamiento de la inversión privada y en las reformas estructurales que el Gobierno prepara para los próximos meses. Caputo buscará convencer a los empresarios de que la estabilidad macroeconómica se mantendrá, despejando así las dudas generadas por la incertidumbre política del último año electoral.

El mensaje de Caputo: estabilidad y confianza

Según fuentes oficiales, el ministro repetirá ante los industriales el mensaje que ya llevó a inversores internacionales en Estados Unidos: el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la apertura a la inversión extranjera.

El objetivo es atraer dólares al país tanto por la vía financiera como por la productiva. Para eso, Caputo planea presentar una hoja de ruta que garantice previsibilidad y reduzca los riesgos de nuevos “eventos disruptivos” como los registrados antes de las elecciones.

Expectativa empresarial por las reformas

Los empresarios llegan a la Conferencia con la expectativa de conocer definiciones concretas sobre las reformas laboral e impositiva que impulsa la administración nacional. Ambos temas son considerados por el sector como claves para recuperar competitividad y “nivelar la cancha” frente a los países vecinos.

En materia laboral, el Gobierno ya habilitó la posibilidad de que las empresas diseñen programas de cesantías propios y eliminó las multas por empleo no registrado. Sin embargo, los industriales aún se muestran reticentes a adoptar esquemas de contratación más flexibles, al considerar que las condiciones actuales del mercado de trabajo siguen siendo inciertas.

La presión impositiva, en el centro del debate

En paralelo, el sector privado insiste en la necesidad de una reforma tributaria profunda. En los últimos días, se viralizó una comparación entre la carga impositiva que enfrenta un industrial argentino y la que soporta un empresario paraguayo, con diferencias notables en los costos de producción y rentabilidad.

Esa brecha es uno de los argumentos más fuertes que los industriales llevan al encuentro con el ministro, reclamando una reducción de impuestos distorsivos y una simplificación del sistema fiscal para mejorar la competitividad del sector manufacturero.

El evento concluirá con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien será el encargado de cerrar la jornada. Hasta el momento, no está confirmada la intervención del presidente Javier Milei, aunque no se descarta un mensaje grabado.