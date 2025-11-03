Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En noviembre de 2025, los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas reciben una nueva actualización salarial correspondiente al último tramo de incrementos previstos para este año.

La medida fue oficializada mediante la resolución conjunta 63/2025 del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y aplica tanto al personal militar como a la Policía de Establecimientos Navales.

Aumento salarial del personal militar en noviembre 2025

Los incrementos forman parte de la política de actualización de haberes de la Administración Pública Nacional, que abarca los meses de junio a noviembre de 2025. A partir de noviembre, los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— quedan de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917

$2.809.917 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827

$2.505.827 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057

$2.283.057 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757

$1.999.757 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692

$1.738.692 Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800

$1.369.800 Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465

$1.134.465 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040

$1.009.040 Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683

$909.683 Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875

$823.875 Suboficial Mayor: $1.404.956

$1.404.956 Suboficial Principal: $1.245.527

$1.245.527 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177

$1.104.177 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246

$971.246 Sargento, Cabo Principal: $871.959

$871.959 Cabo Primero: $782.532

$782.532 Cabo, Cabo Segundo: $724.278

$724.278 Voluntario de 1ª, Marinero de 1ª: $659.720

$659.720 Voluntario de 2ª, Marinero de 2ª: $610.510

Salarios de la Policía de Establecimientos Navales en noviembre 2025

La resolución también incluye a la Policía de Establecimientos Navales, cuyos haberes para este mes son:

Comisario Inspector: $866.190

$866.190 Comisario: $831.408

$831.408 Subcomisario: $773.326

$773.326 Oficial Principal: $674.443

$674.443 Oficial Inspector: $613.554

$613.554 Oficial Subinspector: $513.149

$513.149 Oficial Ayudante: $425.056

$425.056 Oficial Subayudante: $373.832

$373.832 Subescribiente: $610.398

$610.398 Sargento Primero: $461.134

$461.134 Sargento: $441.889

$441.889 Cabo: $354.333

$354.333 Agente de Primera: $342.491

$342.491 Agente de Segunda: $336.947

Estos incrementos completan la última etapa de aumentos salariales previstos para 2025, reforzando la política de actualización de haberes en las fuerzas de seguridad y militares del país.