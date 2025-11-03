Your browser doesn’t support HTML5 audio
En noviembre de 2025, los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas reciben una nueva actualización salarial correspondiente al último tramo de incrementos previstos para este año.
La medida fue oficializada mediante la resolución conjunta 63/2025 del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y aplica tanto al personal militar como a la Policía de Establecimientos Navales.
Aumento salarial del personal militar en noviembre 2025
Los incrementos forman parte de la política de actualización de haberes de la Administración Pública Nacional, que abarca los meses de junio a noviembre de 2025. A partir de noviembre, los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— quedan de la siguiente manera:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800
- Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040
- Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875
- Suboficial Mayor: $1.404.956
- Suboficial Principal: $1.245.527
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246
- Sargento, Cabo Principal: $871.959
- Cabo Primero: $782.532
- Cabo, Cabo Segundo: $724.278
- Voluntario de 1ª, Marinero de 1ª: $659.720
- Voluntario de 2ª, Marinero de 2ª: $610.510
Salarios de la Policía de Establecimientos Navales en noviembre 2025
La resolución también incluye a la Policía de Establecimientos Navales, cuyos haberes para este mes son:
- Comisario Inspector: $866.190
- Comisario: $831.408
- Subcomisario: $773.326
- Oficial Principal: $674.443
- Oficial Inspector: $613.554
- Oficial Subinspector: $513.149
- Oficial Ayudante: $425.056
- Oficial Subayudante: $373.832
- Subescribiente: $610.398
- Sargento Primero: $461.134
- Sargento: $441.889
- Cabo: $354.333
- Agente de Primera: $342.491
- Agente de Segunda: $336.947
Estos incrementos completan la última etapa de aumentos salariales previstos para 2025, reforzando la política de actualización de haberes en las fuerzas de seguridad y militares del país.
