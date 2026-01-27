Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno nacional oficializó una nueva escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. La medida surge de la Resolución Conjunta 1/2026 de los ministerios de Economía y de Defensa, publicada en el Boletín Oficial, y establece los haberes mensuales vigentes desde diciembre de 2025, que impactan de lleno en los salarios que se perciben en febrero de 2026.
La norma se apoya en una evaluación escalafonaria integral y se enmarca en los criterios salariales definidos para la Administración Pública Nacional. El texto oficial lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y cuenta con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Cómo se definió el aumento para las Fuerzas Armadas
La resolución recuerda que durante 2025 rigió una escala fijada por la Resolución Conjunta 63/2025, que cubrió los meses de junio a noviembre. Tras ese período, el Ejecutivo avanzó con una nueva revisión de los haberes para adecuarlos a la situación económica y a la estructura escalafonaria vigente.
El Ministerio de Defensa precisó que el gasto que demande esta actualización se cubre con las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, sin modificar las subjurisdicciones asignadas.
Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada jerarquía en febrero de 2026
Según el Anexo I de la Resolución Conjunta 1/2026, estos son los haberes mensuales del personal militar de las Fuerzas Armadas, vigentes desde diciembre de 2025 y cobrados en febrero de 2026:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
Escala para suboficiales y tropa
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento, Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo, Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario de 1ª, Marinero de 1ª: $672.914
- Voluntario de 2ª, Marinero de 2ª: $622.720
Policía de Establecimientos Navales: la escala salarial vigente
La Resolución Conjunta también actualizó los ingresos del personal de la Policía de Establecimientos Navales, que cumple funciones de seguridad en unidades y dependencias de la Armada. El Anexo II fija los siguientes montos mensuales:
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Subcomisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
Estructura salarial coherente
Desde el Ejecutivo nacional explicaron que la decisión apunta a recomponer los ingresos del personal militar, reconocer la función estratégica que cumplen las Fuerzas Armadas y sostener una estructura salarial coherente con el resto del Estado nacional.
La actualización salarial se da en un contexto económico exigente, donde el Gobierno combina la necesidad de mejorar los ingresos con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. En ese marco, la revisión escalafonaria aparece como una herramienta clave para ordenar los salarios sin desbordes presupuestarios.
Con esta resolución, los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales ya conocen cargo por cargo cuánto cobrarán en febrero de 2026, tras el último aumento oficializado.
