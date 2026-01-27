Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional oficializó una nueva escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. La medida surge de la Resolución Conjunta 1/2026 de los ministerios de Economía y de Defensa, publicada en el Boletín Oficial, y establece los haberes mensuales vigentes desde diciembre de 2025, que impactan de lleno en los salarios que se perciben en febrero de 2026.

La norma se apoya en una evaluación escalafonaria integral y se enmarca en los criterios salariales definidos para la Administración Pública Nacional. El texto oficial lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y cuenta con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Cómo se definió el aumento para las Fuerzas Armadas

La resolución recuerda que durante 2025 rigió una escala fijada por la Resolución Conjunta 63/2025, que cubrió los meses de junio a noviembre. Tras ese período, el Ejecutivo avanzó con una nueva revisión de los haberes para adecuarlos a la situación económica y a la estructura escalafonaria vigente.

El Ministerio de Defensa precisó que el gasto que demande esta actualización se cubre con las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, sin modificar las subjurisdicciones asignadas.

Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada jerarquía en febrero de 2026

Según el Anexo I de la Resolución Conjunta 1/2026, estos son los haberes mensuales del personal militar de las Fuerzas Armadas, vigentes desde diciembre de 2025 y cobrados en febrero de 2026:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

$2.866.115 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

$2.555.944 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

$2.328.718 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

$2.039.752 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

$1.773.466 Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

$1.397.196 Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

$1.157.154 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

$1.029.221 Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

$927.877 Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Escala para suboficiales y tropa

Suboficial Mayor: $1.433.055

$1.433.055 Suboficial Principal: $1.270.438

$1.270.438 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

$1.126.261 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

$990.671 Sargento, Cabo Principal: $889.398

$889.398 Cabo Primero: $798.183

$798.183 Cabo, Cabo Segundo: $738.764

$738.764 Voluntario de 1ª, Marinero de 1ª: $672.914

$672.914 Voluntario de 2ª, Marinero de 2ª: $622.720

Policía de Establecimientos Navales: la escala salarial vigente

La Resolución Conjunta también actualizó los ingresos del personal de la Policía de Establecimientos Navales, que cumple funciones de seguridad en unidades y dependencias de la Armada. El Anexo II fija los siguientes montos mensuales:

Comisario Inspector: $883.514

$883.514 Comisario: $848.036

$848.036 Subcomisario: $788.793

$788.793 Oficial Principal: $687.932

$687.932 Oficial Inspector: $625.825

$625.825 Oficial Subinspector: $523.412

$523.412 Oficial Ayudante: $433.557

$433.557 Oficial Subayudante: $381.309

$381.309 Subescribiente: $622.606

$622.606 Sargento Primero: $470.357

$470.357 Sargento: $450.727

$450.727 Cabo: $361.420

$361.420 Agente de Primera: $349.341

$349.341 Agente de Segunda: $343.686

Estructura salarial coherente

Desde el Ejecutivo nacional explicaron que la decisión apunta a recomponer los ingresos del personal militar, reconocer la función estratégica que cumplen las Fuerzas Armadas y sostener una estructura salarial coherente con el resto del Estado nacional.

La actualización salarial se da en un contexto económico exigente, donde el Gobierno combina la necesidad de mejorar los ingresos con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. En ese marco, la revisión escalafonaria aparece como una herramienta clave para ordenar los salarios sin desbordes presupuestarios.

Con esta resolución, los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales ya conocen cargo por cargo cuánto cobrarán en febrero de 2026, tras el último aumento oficializado.