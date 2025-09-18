Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación avanzó en una sesión destinada a rechazar el veto presidencial al proyecto que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsado por los gobernadores.

En ese contexto, la oposición logró garantizar que los recursos se asignen de manera directa, transparente, equitativa y previsible, evitando así la discrecionalidad que históricamente marcó su distribución.

Al respecto, uno de los senadores en tomar la palabra fue el chubutense Carlos Linares (Fuerza Patria). “Es un tema que tiene que ver con lo que está pasando en el país, el tema del ATN fue consensuado por los 23 gobernadores más la capital federal, los números hablan por sí solo y es un tema que no afectan el presupuesto ni el equilibrio fiscal”, afirmó.

Asimismo, aclaró: “Yo tengo el rol de opositor en mi provincia, pero estoy acá defendiendo sus fondos porque una cosa es no compartir alguna mirada política y otra cosa es no compartir el bienestar de los chubutenses”.

Linares observó que en la Patagonia se perdieron 27 mil puestos de trabajo desde que asumió Milei.

También denunció que Chubut es una de las provincias más castigadas y en este sentido, “nos tiene que encontrar unidos”. Al respecto, observó que en la Patagonia se perdieron 27 mil puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei.

Después “muy preocupados vemos la reacción del gobierno” y dijo que este miércoles “tuvo un revés contundente en diputados, porque ya no es que los ‘kukas’ no lo votaron, hay un rechazo de la sociedad en su conjunto”, entonces, “no puede salir un ministro de Economía (Luis Caputo) que tendría que venir a calmar, a apaciguar, a dialogar, a decir que somos destituyentes, que venimos a pedir la cabeza del Presidente”.

“Los mercados, los socios de él, hablan” y añadió: “Hoy tenemos un dólar arriba de los 1.500 pesos, un riesgo país arriba de los 1.500 puntos” y dijo: “Si no entendemos que esto ya pasó, que el presidente tiene que escuchar y ya no al círculo íntimo, porque estos asesores que tiene Milei son los mismos de (Mauricio) Macri y los mismos que tuvo (Fernando) De la Rúa y todos terminaron de la misma forma”.

Y antes de finalizar, sostuvo: “Me parece que llegó el momento de escuchar a la gente, de escuchar al pueblo; ninguna de las leyes que estamos votando acá y ninguno de los vetos que estamos rechazando son en contra de Milei, son a favor de la gente”, subrayó.