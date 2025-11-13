Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la 31° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, dialogó con La Opinión Austral, en el marco de la cobertura especial que realiza el medio del evento. La legisladora trazó un balance del encuentro, en la antesala de las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Poder Ejecutivo buscará avanzar con nuevas reformas estructurales.

“Escuchamos a los empresarios, muchos de ellos vienen pidiendo hace años reglas claras, previsibilidad y la posibilidad de competir con el exterior en igualdad de condiciones”, señaló Losada, al remarcar que ese reclamo “es justamente lo que estamos impulsando desde el Consejo de Mayo”.

La legisladora anticipó que el 15 de diciembre los consejeros presentarán el trabajo conjunto que vienen desarrollando durante el año, el cual “se transformará en proyectos de ley”. Según explicó, el objetivo es “balancear la cancha” y “profundizar las reformas iniciadas con la Ley Bases para promover inversiones y empleo formal”.

Modernización laboral y alivio fiscal

Losada insistió en la necesidad de modernizar la legislación laboral y reducir la carga impositiva. “Hoy las empresas argentinas tienen costos laborales y fiscales mucho más altos que sus competidoras del exterior” afirmó.

“Modernizar las leyes laborales permitirá que más personas accedan a un empleo en blanco, con aportes y jubilación, y eso a su vez se retroalimenta con una mayor recaudación para el sistema previsional.”

La senadora consideró que la Argentina “tiene una oportunidad muy importante de volver a ser previsible”, condición necesaria para que “las cosas empiecen a salir bien y el país vuelva a generar confianza”.

Consensos políticos y trabajo legislativo

Consultada sobre la posibilidad de alcanzar consensos en el Congreso, Losada se mostró optimista: “Con el nuevo escenario en el Senado y Diputados hay muchas más posibilidades de lograr acuerdos. Creo que hay una madurez política que empieza a verse en todos los bloques.”

En cuanto a su futuro dentro del esquema parlamentario, aclaró:“Yo soy radical. Por el momento no estamos conformando ningún interbloque, pero lo que decidamos será de manera colectiva dentro del bloque”.

Con una mirada puesta en la estabilidad y la competitividad, Losada remarcó que el desafío es “dar previsibilidad a todos los sectores” y avanzar hacia un marco normativo que impulse la producción y el empleo formal.