El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sumó una declaración clave: la perito forense Anahí Ginarte, del Poder Judicial de Córdoba, confirmó que el cuerpo de la joven fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería perteneciente a la familia Sena, en junio de 2023.

La especialista declaró ante el jurado popular y el tribunal en Resistencia, donde explicó que los restos hallados presentaban signos de calcinación y no de simple carbonización, lo que revela un proceso prolongado e intencional para eliminar evidencias.

Según detalló el abogado querellante Gustavo Briend, la perito enumeró los huesos y fragmentos hallados: vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todos pertenecientes a una mujer. Esa condición extrema de calcinación dificultó la obtención de ADN.

Briend anticipó además que el veredicto podría conocerse antes de lo previsto, al señalar que “el viernes podríamos tener fallo”. En la misma jornada declararon Francisco Rodolfo Ríos, dueño de un campo cercano al predio de los Sena, así como una hermana de Gustavo Obregón, una profesora de costura del barrio Emerenciano y un perito criminalista jubilado.

Por el caso están imputados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso, todos señalados por su participación en el crimen y el encubrimiento.