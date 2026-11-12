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La fiscalía pidió este miércoles que Néstor Pavón sea condenado a prisión perpetua como coautor del femicidio y abuso sexual de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en abril de 2017 en la provincia de Entre Ríos.

El planteo fue presentado por el fiscal Gamal Taleb durante los alegatos del juicio que se desarrolla en la ciudad de Gualeguay, luego de que finalizara la etapa de incorporación de pruebas.

Durante su exposición, Taleb sostuvo que Pavón y Sebastián Wagner conformaron una “díada” durante la madrugada del 1 de abril de 2017. Según la acusación, ambos tuvieron participación en el hecho, aunque con distintos roles.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que Pavón tuvo un rol de conducción, mientras que Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua por el asesinato, fue quien ejecutó las órdenes.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, los acusados tomaron a Micaela contra su voluntad, la subieron a un Renault 18 Break y la trasladaron hasta un sector rural de la zona de chacras, alejado de la ciudad de Gualeguay.

El veredicto del juicio será dado a conocer el lunes 30 de noviembre a las 8 horas.