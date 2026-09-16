Causa AMIA: la Justicia sumó un nuevo acusado para que sea juzgado en ausencia por el atentado

El juez federal Daniel Rafecas decidió incluir a Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del ex líder de Irán Alí Jamenei, entre los acusados por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El fallo establece que el ex funcionario iraní pueda ser enjuiciado debido a su “actitud obstructiva” y “la ausencia de cooperación efectiva”.

Según la investigación del fiscal Sebastián Basso de la UFI-AMIA, Hejazi habría estado implicado en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 a la mutual judía, que dejó un total de 85 muertos.

Sostuvo que la planificación, decisión y ejecución del atentado estuvo a cargo de los integrantes del régimen iraní estrechamente ligados al fallecido líder supremo iraní, y que dicha decisión se habría tomado en un comité especial liderado por Jamenei cuya dirección se encontraba a cargo de su mano derecha.

Basso apuntó que Hejazi había realizado un viaje a la Ciudad de Buenos Aires en 1993, luego del atentado a la Embajada de Israel, para “asegurarse la viabilidad de la operación proyectada y la fiabilidad de los agentes que habrían de intervenir en ella”, y que un comité liderado por él “habría asumido los preparativos del atentado” y determinar “la fecha adecuada para su realización”.

En ese sentido, Rafecas remarcó que las conductas adoptadas por el acusado pueden ser consideradas “como constitutivas de los crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad”.

Por otro lado, declaró a Hezaji “en rebeldía” ya que “no existe forma alguna que no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal que los tiene como protagonistas”. “El imputado adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”, agregó.

Ahora, queda esperar que la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py resuelva si se habilitará el juicio en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado. De permitirse este mecanismo, será el primero en la historia argentina