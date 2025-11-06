Causa Cuadernos: Cristina Fernández de Kirchner calificó el inicio del juicio como “Otro show en Comodoro Py” y apuntó contra la Justicia y el Gobierno de Milei En un extenso mensaje publicado en redes sociales, la expresidenta cuestionó el reinicio de la causa “Cuadernos” y aseguró que se trata de un “show judicial con calendario político”. También criticó el nuevo endeudamiento impulsado por Luis Caputo y el JP Morgan.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a pronunciarse este miércoles sobre su situación judicial y lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei, al que acusó de utilizar los tribunales federales como herramienta de presión y distracción política.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter), al referirse al reinicio de la causa conocida como “Cuadernos”, en la que se la investiga por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.

“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, sostuvo la exmandataria.

Kirchner afirmó que el expediente “no tiene calendario judicial sino político”, y denunció que fue reactivado en un momento en que “se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”.

También se refirió al rol de los “arrepentidos” en el proceso judicial y recordó una declaración del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018 había cuestionado los mecanismos de presión sobre empresarios detenidos: “Si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno”, citó Cristina.

La vicepresidenta entre 2019 y 2023 insistió en que “los cuadernos fueron reescritos 1.500 veces” y calificó la causa como un “escandaloso bodrio judicial”. “Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular”, advirtió.

En el cierre de su publicación, Cristina Kirchner amplió su crítica al plano económico y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y la banca internacional: “De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones”.

“Eso sí -agregó-, sin que ningún fiscal los acuse ni ningún juez los juzgue por el latrocinio, mientras los argentinos están endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”.