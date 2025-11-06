Entre los imputados figuran 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes. Según la fiscal general Fabiana León, se trata del “paradigma de la gran corrupción”, con una estructura que habría operado desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos a cambio de contratos de obra pública, energía y transporte.

El proceso judicial estará a cargo de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Consejo de la Magistratura. El inicio del debate se realizará de forma virtual, mediante la plataforma Zoom.

Durante el primer mes de audiencias -que se extenderán hasta el 11 de diciembre- se leerá la acusación fiscal. A partir del 3 de marzo de 2026, el tribunal prevé retomar las audiencias los martes y jueves.

La causa se originó en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en “imputado colaborador” y cuyos cuadernos detallaban supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios del kirchnerismo.

Se espera que las defensas insistan en cuestionar la autenticidad de esos cuadernos, pese a que un peritaje oficial ratificó su validez. También anticipan objeciones sobre el inicio del expediente -al que acusan de haber sido direccionado por el fallecido juez Claudio Bonadío- y sobre las condiciones en que varios empresarios se acogieron a la figura del “arrepentido”.