Rudy Ulloa se negó a declarar en la Causa Cuadernos El empresario Rudy Fernando Ulloa Igor optó por no declarar ante el TOF 7, al igual que en la etapa de instrucción, en el juicio por la Causa Cuadernos. Sus dichos previos fueron incorporados por lectura, donde había pedido conocer las imputaciones y más tiempo para preparar su defensa.

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En la continuidad del juicio por la Causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7), el empresario Rudy Fernando Ulloa Igor se negó a declarar, tal como ya lo había hecho durante la etapa de instrucción. Está acusado de haber intervenido en tres hechos de cohecho activo vinculados al presunto pago de sobornos.

Ante su negativa, la fiscal general Fabiana León informó que en el expediente constaban declaraciones previas del imputado, por lo que —con acuerdo de la defensa— fueron incorporadas por lectura durante la audiencia. Entre esos dichos, Ulloa había manifestado ante la justicia: “Pido las imputaciones, pido más tiempo para que mi abogado tenga acceso a la causa; hasta ese momento no voy a declarar”.

Antes de finalizar la audiencia, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, tomó los datos personales de Ulloa Igor y le recordó que podrá hacer uso de la palabra en cualquier momento del juicio si así lo desea. Consultado sobre su ocupación, el imputado se definió como “empresario, emprendedor”.

La jornada también incluyó a los exsecretarios Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, quienes señalaron que declararán más adelante. Ambos están acusados como miembros de la presunta organización y se les imputan distintos cohechos pasivos y la recepción de dádivas. Mientras tanto, se incorporaron sus indagatorias realizadas durante la investigación.

La audiencia cerró así una nueva jornada del proceso oral, en la que varios acusados optaron por no declarar en esta etapa.