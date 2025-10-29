Causa YPF: Argentina busca revertir en Nueva York el fallo que la obliga a pagar 16.000 millones de dólares El Gobierno expone este miércoles ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en un intento por anular la sentencia de la jueza Loretta Preska. El fondo Burford pide mantener el fallo y apunta contra la petrolera.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se desarrolla en Nueva York una audiencia clave ante la Cámara de Apelaciones en el marco del juicio por la expropiación de YPF, causa en la que la Argentina busca revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que la obliga a pagar 16.000 millones de dólares a los fondos demandantes.

Del encuentro participan representantes del Estado argentino, del fondo Burford Capital -principal beneficiario del fallo- y de la propia YPF, que también defiende su posición ante los jueces estadounidenses.

La sentencia de primera instancia, dictada por Preska en septiembre de 2023, determinó que la Argentina debía indemnizar a los demandantes por la forma en que se concretó la nacionalización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno nacional argumentará que la decisión judicial fue “arbitraria y desproporcionada” y que el cálculo de la indemnización carece de sustento legal. En tanto, el fondo Burford pedirá ratificar la condena pero solicitará revisar la eximición de responsabilidad de la empresa YPF, con el objetivo de que también sea alcanzada por la reparación económica.

Fuentes judiciales estiman que la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata, y que podría conocerse durante el primer semestre de 2026.

Entre los posibles escenarios, si la Cámara confirma la sentencia de Preska, a la Argentina solo le quedará recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otro escenario posible es que se reduzca el monto de la condena, y el más improbable, que el fallo sea revocado completamente.

En esta instancia se discutirá la validez del fallo y el monto del resarcimiento, pero no la forma de pago. La jueza Preska había establecido que una de las alternativas era la entrega de acciones de YPF, decisión que también fue apelada por el Gobierno argentino.