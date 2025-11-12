Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presunto capo narco Brian Walter Bilbao, de 47 años, fue detenido en la mañana de este martes en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional. Según confirmaron fuentes judiciales, el arresto se produjo cuando los agentes interceptaron una camioneta que transportaba más de 400 kilos de cocaína, en medio de un presunto traslado aéreo desde Bolivia.

Bilbao estaba sindicado como el líder de una organización criminal transnacional que se encargaba de introducir grandes cargamentos de droga desde el país vecino hacia el sur de Santa Fe. Para concretar las operaciones, el grupo utilizaba aeronaves propias, una modalidad poco común en la región y que revela el alto poder económico y logístico de la estructura.

Al jefe narco se le incautaron tres aeronaves en octubre de 2023 en el sur de Santa Fe.

Un operativo coordinado por la Justicia Federal

El procedimiento fue coordinado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Matías Scilabra, junto al titular de la unidad, Diego Iglesias. La investigación permitió detectar que Bilbao aguardaba el arribo de un vuelo con cocaína en la zona de San Antonio de Areco.

Cuando los efectivos de la Sección de Investigaciones Antidrogas Rosario observaron descender una aeronave, iniciaron un seguimiento que culminó en Exaltación de la Cruz. Allí lograron interceptar la camioneta en la que viajaba Bilbao, quien intentó identificarse con documentación falsa. Dentro del vehículo encontraron los bultos con cocaína y otros elementos que serán peritados por la Justicia.

La sección de Investigaciones de Antidroga de Gendarmería trabajó en la causa.

Una organización bajo la mira

La caída de Brian Bilbao representa un duro golpe al narcotráfico santafesino. El sospechoso figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados de la provincia, junto a su hermano Waldo Bilbao, considerado el organizador principal de la estructura.

Waldo había sido detenido en septiembre en un operativo conjunto de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en un edificio del barrio Martin, en la ciudad de Rosario. Ambos hermanos eran objetivos prioritarios para las fuerzas federales, y el Gobierno de Santa Fe ofrecía 50 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Sin embargo, en ninguno de los casos fue necesaria la utilización de recompensas: las detenciones fueron resultado de tareas de inteligencia y cooperación judicial entre distintas jurisdicciones.

Uno de los hangares donde tenía su avión la organización investigada.

Impacto en la lucha contra el narcotráfico

Con la caída de los Bilbao, las autoridades confían en haber desarticulado una de las redes de tráfico de cocaína más sofisticadas del país. El operativo, además, refuerza la coordinación entre la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad nacionales para combatir el delito organizado.

El detenido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y será indagado en las próximas horas. Mientras tanto, los investigadores continúan rastros de otros posibles integrantes de la organización, con el objetivo de cerrar todas las rutas aéreas y terrestres utilizadas para el tráfico de drogas desde Bolivia hacia la Argentina.