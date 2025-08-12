Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas cuyo valor total asciende a 58 millones de pesos. Según trascendió, la acusada -que se encargaba de traficar mercadería hacia los Estados Unidos– guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El descubrimiento ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron monedas de oro al pasar las valijas por el escáner.

Al inspeccionar, se verificó que la azafata, identificada como María Del Carmen Patane, de 64 años, llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica; sumado a un anillo; cuatro relojes; tres cadenitas y un prendedor.

Consultada sobre la procedencia de estos artículos, la mujer declaró que alguien le había ofrecido transportarlos a cambio de una suma de dinero, sin aportar más detalles acerca de esa persona. El registro del equipaje de bodega reveló además diez celulares de la marca Apple. En esta ocasión, la tripulante de cabina explicó que los trasladaba para ser reparados.

Ante los hechos, se convocó a testigos y se trasladó a Patane a una oficina para labrar el acta correspondiente. Como consecuencia, el vuelo AR-1304 con destino a Miami sufrió demoras.

Con el cierre de la pesquisa y el allanamiento en su domicilio, se constató que tenían en su poder varios billetes de distintas divisas, lo que arrojó un total de 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros. La causa quedó caratulada como tentativa de contrabando, y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, del juez Diego Alejandro Amarante.