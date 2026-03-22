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En medio del fin de semana largo, el clima adverso complica la circulación en los cruces entre Argentina y Chile. Las nevadas, el hielo y las lluvias afectan distintos sectores de la cordillera en la provincia de Neuquén y derivaron en el cierre de un paso fronterizo clave.

De acuerdo a lo informado por Vialidad Nacional, la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada generaron un escenario riesgoso para la circulación vehicular.

Las bajas temperaturas intensificaron estas condiciones, lo que llevó a las autoridades a interrumpir el tránsito de forma preventiva. Además, se registran otros factores de riesgo, como animales sueltos sobre la ruta y posibles desprendimientos de rocas.

Otro paso habilitado, pero con precaución

En paralelo, otro paso fronterizo de la región continúa habilitado, aunque con advertencias. La calzada se presenta húmeda, con lluvias intermitentes y nevadas débiles en sectores de mayor altura.

Desde los organismos viales recomiendan circular con extrema precaución, respetar la distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas como sobrepasos innecesarios.

Recomendaciones para quienes viajan

Las autoridades recordaron que en rutas cordilleranas es obligatorio portar cadenas para nieve y utilizarlas cuando las condiciones lo requieran.

También aconsejan verificar el estado actualizado de los caminos antes de emprender viaje, ya que el clima en la cordillera puede cambiar rápidamente.

Mientras tanto, equipos trabajan en la zona para garantizar la transitabilidad, aunque no se descartan nuevas complicaciones si persisten las condiciones meteorológicas adversas.