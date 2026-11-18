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La muerte del exboxeador nacido y criado en la localidad de Caleta Olivia, Jorge “El Roña” Castro, causó un profundo dolor en el mundo del deporte. El ídolo falleció el 14 de octubre de 2026 a los 59 años en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, donde estaba radicado desde hace tiempo.

Su repentina partida dejó sin asistencia a vecinos de Temperley que cada semana recibían alimentos y otros productos en el gimnasio que tenía el caletense. El espacio, que los viernes funcionaba como comedor y punto de entrega de mercadería, dejó de abrir tras su fallecimiento.

Una de las mujeres que era asistida en uno de los comedores del exboxeador.

Un informe de Telenoche recorrió el lugar y habló con algunas de las personas que acudían allí. Una vecina recordó el acompañamiento que recibían: “Él era como nuestro sostén. Y como que estábamos apuntalados. Firmes y no deprimirnos ni decaer porque sabíamos que contábamos con él”.

Otra mujer contó que Castro comenzó repartiendo verduras y, en ocasiones, organizaba ollas populares. Durante la pandemia empezó a entregar mercadería y, más adelante, sumó frazadas, camperas y medias.

“Yo siempre le doy gracias a Dios que nos puso en el camino a Castro. Porque gracias a Castro, hasta el último día que se fue, cenamos comida”, relató la mujer visiblemente conmocionada por la partida del expeleador.

El ídolo argentino era nacido en la localidad de Caleta Olivia.

A poco más de un mes de la muerte, la falta de esa ayuda ya repercute en la vida cotidiana de algunas familias. “Ahora me siento mal porque ya no voy a llegar a fin de mes. No voy a poder comprar los remedios que compraba cuando Castro me daba la comida. Y viviré a mate cocido”, dijo una de las vecinas entrevistadas.

Tras la muerte del exboxeador, alrededor de 200 personas de la zona dejaron de recibir la asistencia que ofrecía.