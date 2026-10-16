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El representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), César Guatti, asumió la conducción nacional de la Fundación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), organismo abocado a la capacitación dirigencial del sector.

La nueva comisión directiva se completa con Denisse Sandoval en la vicepresidencia, Milagros Correa en la secretaría y Jorge Rois en la tesorería.

LOA: ¿Qué desafíos vienen por delante con este nuevo rol?

César Guatti: CRA es la organización de productores más grande y numerosa del país, abarca a cerca de 100.000 productores. Mantenemos una representación federal con presencia de todas las federaciones provinciales. A su vez, cada federación agrupa a las sociedades rurales de su jurisdicción; en nuestro caso, la FIAS está adherida a CRA y las rurales santacruceñas responden a la FIAS, conformando una estructura de entidades de primer, segundo y tercer grado.

En ese marco, CRA es la entidad más federal de la Argentina y cuenta con una fundación enfocada principalmente en la capacitación y en el desarrollo de habilidades de la dirigencia agropecuaria, con un fuerte pilar en la juventud. Entre nuestras actividades centrales llevamos adelante, junto a la Universidad Católica Argentina, una diplomatura en políticas públicas agropecuarias diseñada para la formación dirigencial, orientada a brindar un panorama integral de la realidad del sector en todo el país.

La formación que impulsamos no se agota en el ámbito estrictamente agropecuario. Un ejemplo claro es el trabajo de los jóvenes que se organizan en los ateneos de las distintas rurales. Recientemente se realizó el Congreso Nacional de Ateneos de CRA en Tucumán —tras haber tenido sede en La Pampa el año anterior— y Río Gallegos se postuló con éxito para albergar el próximo encuentro en octubre de 2027. Será un evento de gran relevancia que congregará a entre 300 y 400 jóvenes de todo el país, lo que representa un motivo de orgullo para la capital santacruceña y sus ateneístas.

Denise Sandoval, Milagros Correa y Jorge Rois, los integrantes de la nueva comisión directiva de la Fundación. FOTO: CRA

Por otro lado, la fundación asume la responsabilidad del relacionamiento institucional con los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, con organismos técnicos de la talla del CONICET, el INTA y el Senasa, y con las distintas empresas que integran el complejo agroindustrial. Agradezco a la FIAS por haber propuesto mi candidatura para presidir la entidad, así como a la mesa directiva y al consejo directivo de CRA por depositar su confianza en nuestro equipo.

LOA: ¿Qué ejes se plantean en esta nueva etapa para el sector local?

César Guatti: Más allá de las responsabilidades de alcance nacional que exige el cargo en CRA, mi gestión mantendrá un sesgo fuertemente vinculado a la realidad de la provincia de Santa Cruz.

A nivel provincial estamos impulsando una transformación de la explotación ganadera tradicional. El modelo histórico de manejo extensivo —basado en grandes extensiones de campo con ovinos bajo pastoreo natural— requiere una modernización hacia esquemas de mayor intensificación y diversificación productiva allí donde sea factible.

La intensificación abarca dos pilares centrales: por un lado, la incorporación de áreas bajo riego para los establecimientos que cuentan con cursos de agua cercanos; por el otro, la implementación de esquemas de suplementación estratégica con granos y alimentos balanceados para quienes no disponen de acceso hídrico. El objetivo es elevar los índices de producción y productividad en el campo santacruceño para abastecer a la agroindustria local. Los frigoríficos necesitan materia prima constante para operar y, en la medida en que incrementemos el stock de ovejas y corderos, habrá mayor actividad para las plantas industriales.

La firma santacruceña Estancia de Patagonia adquirió un lavadero y peinaduría de lanas en Chubut. Se trata de capitales de nuestra provincia que se insertan de lleno en la cadena agroindustrial de la lana patagónica, un establecimiento que requerirá de un volumen sostenido de lana para mantener sus operaciones.

La buena alimentación es clave para la obtención de lana de calidad.

La diversificación busca incorporar alternativas que mejoren la ecuación económica del productor. Entre los ejes de trabajo se encuentra la captura de carbono como generadora de ingresos extras que permitan financiar la adopción de nuevas tecnologías, el desarrollo comercial de la carne y la fibra de guanaco, y el fomento de la producción bovina, especialmente en la zona cordillerana y en los valles irrigados.

LOA: Al ser un sector que requiere de políticas públicas permanentes, ¿por dónde pasa hoy el debate con el Gobierno nacional?

César Guatti: Si bien es cierto que al tratarse de una economía regional no afrontamos actualmente la carga de las retenciones ni sufrimos la brecha cambiaria del pasado —aspectos macroeconómicos que hoy resultan más favorables—, el problema central radica en la capacidad de adaptación al nuevo contexto.

Por este motivo, el reclamo hacia las autoridades nacionales se enfoca en conseguir el acompañamiento necesario para atravesar esta transición. Sostenemos que se requieren herramientas financieras específicas que permitan al productor adecuarse al nuevo escenario macroeconómico. A su vez, resulta indispensable la asistencia estatal para el control de predadores, una problemática severa que continúa diezmando la producción en Santa Cruz. Controlar este factor es clave para consolidar a las explotaciones vigentes y, posteriormente, encarar la recuperación de las áreas rurales despobladas.

En casi todas las economías regionales del país se registra una suba de costos a valor dólar muy significativa. Al dialogar con productores de distintas provincias confirmamos que la problemática es generalizada: se necesita rapidez para adaptarse a las nuevas reglas del juego y, para sobrellevar ese proceso, es indispensable contar con instrumentos de fomento.

La economía argentina atravesó un giro sustancial: pasó de un modelo de permanente intervención sobre los mercados a un esquema que se retira de la regulación. Ese cambio de reglas obliga al productor a encarar de manera urgente una reconversión interna para sostener su competitividad en la nueva coyuntura.