Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Charly García y Sting sorprendieron a sus seguidores con un anuncio que promete sacudir el mundo de la música. Este lunes por la mañana, ambos músicos compartieron en sus redes sociales un enigmático posteo.

En la publicación se puede ver la imagen de una ventana con los nombres de los artistas y un texto que dice “I’m doing it my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”), dejando entrever que se trata de una nueva canción en conjunto.

En febrero de este año, cuando el exlíder de The Police llegó a Buenos Aires para ofrecer dos shows en el Movistar Arena, se encontró con el idolo argentino. Minutos antes de subir al escenario, Sting recibió a García en los camarines, en un encuentro cargado de historia y admiración mutua que fue capturado en una foto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El británico presentó un repertorio que repasó su trayectoria tanto en solitario como con The Police, mientras que Charly, aunque alejado de los escenarios en los últimos tiempos, sigue siendo una figura fundamental del rock nacional argentino.

Una historia que viene de lejos

No es la primera vez que Charly García y Sting comparten un momento musical. Su primer encuentro se remonta a 1988, durante la visita de Sting a Argentina para el concierto de Amnistía Internacional en el Estadio de River Plate. Allí, Sting interpretó “They Dance Alone” en castellano, mientras las Madres de Plaza de Mayo subían al escenario, en un gesto de apoyo a las víctimas de la dictadura argentina.

Con los años, la relación entre ambos artistas pasó de ser circunstancial a una amistad marcada por la admiración mutua, que ahora se traduce en esta esperada colaboración musical.

¿Cuándo saldrá la nueva canción de Charly García y Sting?

Aunque aún no se confirmó la fecha exacta, el anuncio en redes sociales deja en claro que será en octubre . La expectativa es alta y esta colaboración promete ser uno de los momentos más destacados del año en la música internacional, combinando el talento de Charly García, ícono del rock argentino, con Sting, leyenda del rock británico.