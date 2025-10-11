Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Primera Nacional tendrá este sábado una definición apasionante: Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El partido comenzará a las 17:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López, la cancha de Platense, y se podrá ver en vivo por TyC Sports.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, con la asistencia de Adrián del Barba y Walter Ferreyra. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos, y si la igualdad persiste, el ascenso se definirá por penales.

La expectativa es enorme: ambas parcialidades llegaron a Buenos Aires para acompañar a sus equipos, con banderazos y un clima de fiesta en la previa de un duelo que promete ser inolvidable.

Cómo llegan los equipos a la final

Deportivo Madryn se clasificó a la definición tras consagrarse primero en la Zona A con 60 puntos, producto de 16 triunfos, 12 empates y 6 derrotas. El equipo mostró solidez defensiva, con apenas 18 goles recibidos en toda la temporada.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se quedó con la Zona B, sumando 63 unidades y asegurando su lugar en la gran final en la última fecha del torneo.

El historial entre ambos equipos en la categoría es parejo, aunque con leve ventaja para el conjunto mendocino, que ganó 4 de los 7 encuentros previos.

Probables formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez Arango, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero o Nicolás Mana. DT: Leandro Gracián.

Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez Arango, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero o Nicolás Mana. Gimnasia y Esgrima de Mendoza:: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Nahuel Barboza; Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

