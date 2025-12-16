Veneto Automotores, concesionaria oficial de Chevrolet en Río Gallegos, cierra el año con promociones imperdibles: durante esta semana ofrece 10 carpetas con cuotas súper accesibles, suscripción totalmente bonificada y la posibilidad de tener un 0 kilómetro hoy, con el inicio de los pagos recién en 2026.

Andrea, asesora de ventas, habló con La Opinión Austral acerca de estos beneficios: “Vamos a estar toda la semana de 9:00 a 19:30 horas, ya cerrando lo que es el 2025 con promociones únicas, en la esquina de Boxing Club, en San Martín y Provincias Unidas”, precisó.

Asimismo, señaló que, con motivo del cumpleaños de la capital santacruceña, “vamos a estar con la suscripción totalmente bonificada, que el vecino pueda acceder a cualquiera de nuestras unidades con lo menos posible”.

1 de 1 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La asesora de ventas remarcó que “cualquiera que tenga la posibilidad de ir abonando la cuota mensual puede acceder al Onix Plus, que está hoy en día 100 por ciento financiado. Obviamente contamos con otros vehículos, como un Onix 5 puertas por el mismo precio (…) Y si querés algo más grande, podés acceder a una S10, a una Montana o una Tracker”.

Las personas interesadas en realizar una consulta o coordinar una entrevista pueden acercarse a la concesionaria o comunicarse al 2966-756588. “No dejen pasar esta posibilidad: las últimas 10 carpetas, cerrando el año. Arrancan ahora, comienza a abonar recién en el 2026, con la suscripción totalmente gratis”, cerró.