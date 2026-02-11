Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Educación de Chubut informó que el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) N° 1677 de Comodoro Rivadavia otorgará becas destinadas a estudiantes egresados del Nivel Secundario de instituciones educativas de gestión pública de la provincia, que acrediten un promedio final no inferior a 8 (ocho) y manifiesten interés en formarse en áreas estratégicas para el desarrollo regional.

En el marco de esta convocatoria, se otorgarán 5 (cinco) becas para la Tecnicatura en Gestión de las Energías Renovables, propuesta de modalidad 100% virtual orientada a la formación de técnicos capaces de gestionar recursos energéticos limpios y promover su aplicación en un mercado en constante expansión.

La iniciativa busca fortalecer la capacitación en energías sustentables, un eje clave para el crecimiento productivo y ambientalmente responsable de la provincia. Las personas interesadas deberán enviar DNI y certificado analítico -o constancia de título en trámite- al correo electrónico cfp1677@chubut.edu.ar

Capacitación en un sector estratégico para la región

Asimismo, se otorgarán 4 (cuatro) becas para la carrera de Técnico en Petróleo y Gas, de modalidad 100% presencial, que se dicta en la sede del instituto ubicada en Gobernador Moyano 420, Km 3, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta propuesta formativa apunta a consolidar perfiles técnicos calificados para desempeñarse en un sector central de la matriz productiva provincial, ampliando oportunidades de inserción laboral y fortaleciendo el entramado energético regional.

La inscripción se realiza de manera presencial en la dirección mencionada, presentando DNI y certificado analítico o constancia de título en trámite, según corresponda.

Desde el Ministerio de Educación se destaca la articulación con instituciones vinculadas al sector energético, que permiten ampliar el acceso a formación técnica de calidad y acompañar las trayectorias de jóvenes chubutenses en áreas de alta demanda profesional.